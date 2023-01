Alors que le nouvel ordre mondial prend forme face au Grand Jeu géopolitique et à la « tempête parfaite » de l’économie mondiale, les conservateurs de l’Ouest se demandent également ce qui va se passer. Jonathan Culbreath s’est aventuré dans les théories russes et chinoises d’un ordre mondial multipolaire dans The European Conservative.

Il passe en revue l’histoire récente et reconnaît qu’après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, avides de victoire, ont commencé à remodeler le monde à leur propre image. Le triomphe de la démocratie libérale sur les puissances de l’Axe a marqué une nouvelle phase de l’histoire. Après la chute de l’Union soviétique, l’idéologie et la forme politique américaines, ainsi que le système économique qu’elle avait hérité de son prédécesseur britannique, ont cherché à se mondialiser. C’était une ère monopolaire d’hégémonie américaine.

Le développement économique dans le monde entier s’est fait selon les termes définis par les institutions créées par le nouvel hégémon. Même les grands pays comme la Russie et la Chine ont dû se plier aux règles de l’Occident. Pour beaucoup, ce capitalisme mondial était considéré comme du « colonialisme américain », admet Culbreath.

Depuis lors, la Chine s’est imposée comme la deuxième superpuissance et la plus grande économie du monde. Contrairement aux attentes occidentales, la commercialisation et l’ouverture de la Chine au monde n’ont pas conduit à une libéralisation idéologique de la Chine, mais ont permis à Pékin de devenir le principal challenger de l’hégémonie occidentale.

Bien que la reprise économique de la Russie depuis l’effondrement de l’Union soviétique n’ait pas été aussi impressionnante pour Culbreath que celle de la Chine, la Russie est devenue une source d’énergie essentielle pour une grande partie de l’Occident et du reste du monde. Comme les événements récents l’ont clairement démontré, la Russie dispose également d’un levier géopolitique. Comme la Chine, elle est donc un concurrent majeur de la puissance anglo-américaine.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Russie a été plongée dans le chaos sous la présidence de Boris Eltsine. La transition d’une économie socialiste planifiée vers une économie de marché capitaliste et une démocratie libérale a conduit à l’inflation et à l’austérité, causées par l’application accélérée de la thérapie de choc économique néolibérale occidentale dans la grande puissance de l’Est.

Depuis lors, pendant les années de l’administration du président Vladimir Poutine, la Russie a réintégré le marché mondial de manière impressionnante, principalement grâce à la grande quantité de ses importantes ressources naturelles. Cela a conduit à une forte reprise économique. Le mépris affiché par l’Occident a également donné naissance à de nouvelles tendances idéologiques en Russie.

Culbreath estime que l’objectif de la Russie est de redevenir – sans l’aide de l’Occident – « une grande civilisation indépendante, ancrée dans une nouvelle conscience de l’unicité politique, économique et culturelle de la Russie ».

Bien que la Russie et la Chine soient très proches dans leur opposition à l’autocratie occidentale, les superpuissances ont considéré différemment le monde multipolaire émergent. Les différentes circonstances ont également influencé les idéologies qui ont émergé sur le sol russe et chinois.

Culbreath cite Aleksandr Douguine et Jiang Shigong comme exemples dont les théories peuvent être utilisées pour comprendre les différentes formations idéologiques de la Russie et de la Chine contemporaines.

L’idéologie eurasienne d’Aleksandr Douguine

Le politologue Aleksandr Douguine a formulé une nouvelle idéologie russe dans le cadre de la « multipolarité ». Son courant de pensée, qui s’inscrit dans le cadre général de la « quatrième théorie politique », cherche à envisager l’avenir mondial d’un point de vue russe – ou plus largement eurasien – dans un monde post-occidental centré et post-unipolaire.

Après le système anglo-américain, le globe dans la vision de Douguine est divisé en plusieurs « grands espaces », chacun avec ses propres systèmes politiques, économiques et culturels uniques. Ici, Douguine suit explicitement la théorie du Großraum, le grand espace, de l’Allemand Carl Schmitt, qui sous-tend également les théories « réalistes » des relations internationales avancées par John Mearsheimer et d’autres chercheurs.

Pour sa théorie d’un monde multipolaire, Douguine se considère redevable au politologue américain Samuel P. Huntington, qui a écrit son ouvrage controversé Le choc des civilisations et la refonte de l’ordre mondial, en protestation contre la thèse triomphaliste de Francis Fukuyama sur la « fin de l’histoire ».

Douguine est d’accord avec l’argument de Huntington selon lequel la fin de la guerre froide n’a pas signifié la victoire du modèle démocratique libéral de gouvernement et de ses formes économiques et culturelles associées sur le reste du monde. Au contraire, l’effondrement du système bipolaire américano-soviétique n’a fait qu’ouvrir la voie à l’émergence d’un monde multipolaire, dans lequel des civilisations indépendantes deviendraient de nouveaux acteurs de l’histoire mondiale et des sources potentielles de nouveaux conflits.

Le monde de la mondo-civilisation est en train d’émerger dans l’ère post-monopole, comme une conséquence inévitable du rejet de l’hégémonie américaine et de la désintégration du monde mono-polaire en un ensemble d’États civilisés recherchant la souveraineté dans leurs propres cadres politiques, économiques et culturels.

Dans la pensée idéaliste de Douguine, la multipolarité russe cherche non seulement à relever sa propre tête géopolitique, mais aussi à libérer les civilisations naissantes du monde en Afrique, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud et ailleurs de l’assaut du globalisme américain et à donner aux civilisations séparées leur propre souveraineté.

D’autre part, les détracteurs de Douguine pensent toujours qu’il prône le leadership russe dans le nouvel ordre. Ses anciens écrits ont peut-être une influence sur la façon dont l’eurasianisme de Douguine est considéré par certains comme une version réactionnaire du néoconservatisme américain.

Jiang Shigong et le mondialisme chinois

La commercialisation de la Chine dans les années 1980, une période de modernisation et d’ouverture, a suivi une trajectoire très différente de celle de la Russie, affirme Culbreath. L’économie de la Russie a été soumise à une « thérapie de choc » ultra-libérale dont elle ne s’est toujours pas totalement remise, mais le communisme de marché de la Chine a permis une forte accélération de la croissance de sa productivité économique, faisant de la Chine l’un des pays les plus riches du monde en quelques décennies.

Alors que les comptes rendus occidentaux typiques lors de la réforme et de l’ouverture de la Chine sous Deng Xiaoping la décrivent comme en écart par rapport à la vision maoïste antérieure du socialisme chinois, il existe un autre point de vue qui considère cette période de l’histoire chinoise comme un retour à l’approche scientifique marxiste-léniniste préconisée par Mao Zedong lui-même.

Selon cette interprétation, le capitalisme lui-même remplit un objectif spécifique dans la progression historique vers le socialisme et le communisme. En effet, les écrits de Vladimir Lénine sont pleins de répétitions de cette formulation de base: le socialisme lui-même dépend du capitalisme pour le développement des moyens de production, conformément aux lois du développement capitaliste telles qu’exposées par Karl Marx.

La politique de réforme de la Chine était en contradiction avec la « thérapie de choc » qui a paralysé la Russie. Au lieu de libéraliser tous les prix en une seule fois, la direction communiste a décidé de libéraliser les prix progressivement dans le cadre de son propre système. Cette approche plus prudente de la commercialisation a permis à l’appareil central de contrôler les réformes et même d’encourager la création de nouveaux marchés et zones de production – avec pour effet notable que la prospérité de la Chine a commencé à croître.

Les capitaux ont également commencé à affluer en Chine depuis l’Occident, contribuant à son essor au cours des trois décennies suivantes, rappelle l’Américain Culbreath. La Chine est devenue une destination privilégiée pour l’externalisation/délocalisation occidentale, la transformant en une « usine du monde » super-industrielle. La Chine est devenue non seulement un membre pleinement intégré de la communauté mondiale, mais aussi le principal producteur mondial de biens de consommation bon marché et de produits « plus lourds » comme l’acier. En un sens, le monde entier est devenu dépendant de la Chine.

Le processus de transformation de la Chine a donné lieu à une compréhension idéologique particulière de son rôle dans l’histoire mondiale. Le président Xi Jinping incarne cette idéologie dans sa philosophie de gouvernement. L’explication et la défense la plus autorisée de la pensée de Xi, selon Culbreath, vient de Jiang Shigong, un éminent spécialiste du droit constitutionnel à l’Université de Pékin.

Certains des écrits de Jiang ont été publiés en anglais sur le site Reading the China Dream, ainsi que des essais et des discours d’autres éminents spécialistes du développement moderne de la Chine. Jiang Shigong explique les idées de Xi Jinping – ou, plus largement, l’idéologie du socialisme chinois – et la décrit en termes marxistes comme une « superstructure idéologique naturelle qui complète la base matérielle du socialisme chinois ».

Jiang conteste l’interprétation courante qui tente de voir une contradiction entre les époques de Mao Zedong et de Deng Xiaoping. Il décrit plutôt le développement historique de Mao à Deng et Xi Jinping comme une évolution continue et cohérente en trois étapes: sous Mao, la Chine « s’est levée »; sous Deng, elle « s’est enrichie »; et sous Xi, la République populaire, qui s’étend dans l’espace, « devient forte ».

Tout comme le Russe Alexandre Douguine dans sa théorie de la multipolarité, Jiang présente l’idéologie du socialisme chinois comme une alternative radicale à la théorisation de Fukuyama sur la fin de l’histoire dominée par les Américains. Jiang partage la vision de Douguine et d’autres théoriciens de la multipolarité de la fin de la domination du monde et du capitalisme occidentaux.

Cependant, l’approche de Jiang à l’égard de la mondialisation diffère de celle de Douguine parce que le mondialisme est vraiment central dans son récit du développement de la Chine. Jiang estime que la position unique de la Chine dans le système international lui confère une responsabilité particulière envers l’ensemble de l’humanité, qui ne se limite pas aux frontières de la Chine.

Devenue la deuxième plus grande économie du monde, la Chine est désormais au centre de la scène mondiale et, selon Jiang, elle ne peut ignorer ses responsabilités envers le reste du monde en se concentrant uniquement sur son propre destin. La Chine doit « équilibrer ses relations avec le monde et lier la construction du socialisme au développement du monde entier à la manière chinoise, et participer activement à la gouvernance mondiale ».

Jiang Shigong voit la progression de l’histoire du monde à partir d’unités politiques plus petites vers des conglomérats plus grands, ou empires, pour aboutir à la dernière phase de l’ »empire mondial », actuellement dirigé par les États-Unis.

Dans ce récit, la direction irréversible de l’histoire va vers un « ordre universel des choses ». Le ton de Jiang est presque fataliste: chaque pays, y compris la Chine, aura inévitablement un rôle à jouer dans la construction de cet empire mondial.

Ainsi, l’interprétation de Jiang d’un monde multipolaire n’est pas un retour à l’ère des empires civilisationnels régionaux, mais une lutte pour le leadership économique et politique après la réalisation d’un empire mondial.

Il s’agit d’une variation du schéma marxiste classique de la lutte des classes, la Chine elle-même jouant le rôle implicite du prolétariat luttant contre la bourgeoisie, que l’Amérique personnifie à son tour. La prise de pouvoir des capitalistes de l’Ouest est en réalité l’établissement d’une « dictature du prolétariat » mondiale.

Jiang n’hésite pas à suggérer que les propres aspirations de la Chine vont précisément dans ce sens, d’autant plus qu’il semble que « nous vivons dans une ère de chaos, de conflits et de changements massifs, avec l’empire mondial 1.0 [c’est-à-dire l’empire mondial américain] en déclin et en effondrement ».

Les écrits de Jiang peuvent être interprétés comme signifiant qu’il estime qu’il incombe à la Chine de jouer un rôle de premier plan dans « l’empire mondial 2.0 » pour faciliter le développement de toutes les nations, au-delà du modèle de développement capitaliste unilatéral qui a dominé le système occidental-centrique.

La multipolarité continue de jouer un rôle à ce stade, la Chine encourageant tous les pays en développement à ouvrir leurs propres voies vers la modernisation. Comme l’a affirmé Xi Jinping, la Chine offre « une nouvelle alternative aux autres pays et nations qui veulent accélérer leur développement tout en maintenant leur indépendance ».

Jiang réitère et développe cette idée en affirmant que l’objectif de la Chine n’est pas de forcer les autres pays à suivre un modèle unique de développement économique, comme l’a fait l’Occident, mais précisément de faciliter leur développement le long de leurs propres voies régionales, déterminées par leurs propres contraintes politiques et culturelles locales.

Son souci du développement des économies régionales reflète également la « confiance communiste » caractéristique de la Chine dans le potentiel de développement de l’humanité dans son ensemble, et ses aspirations sont donc clairement universelles et cosmopolites, et non simplement nationalistes.

Le mondialisme, ou l’universalité, reste la clé de la conception que la Chine a d’elle-même et de son destin historique, qui est conforme non seulement à son idéologie communiste actuelle, mais aussi au concept cosmologique confucéen classique de tianxia (天下), ou « tout sous le ciel ».

Les conclusions de Culbreath

Aleksandr Douguine envisage un ordre mondial défini par plusieurs civilisations indépendantes. Cette vision est incompatible avec un ordre mondial universel (à moins que Douguine ne veuille vraiment que Russki mir, le « monde russe », finisse par diriger la planète d’une manière ou d’une autre).

Selon Jiang Shigong, l’ordre correspondant est dirigé par « un souverain universel mais bienveillant, dont le but est de permettre aux différents peuples placés sous sa providence de poursuivre leur prospérité selon leurs propres voies de développement distinctes ».

Alors que la vision de Douguine d’un monde multipolaire avec une entité politique gouvernant chaque civilisation tente, d’une manière presque hégélienne, de fusionner les différentes caractéristiques des États pré-modernes, la vision de Jiang du prochain ordre mondial parvient même à fusionner le mondialisme avec un communisme confucéen qui l’englobe.

La Russie et la Chine ont leur propre rôle important à jouer dans la définition des paramètres idéologiques ou théoriques au sein desquels tous les pays doivent considérer la question de leur avenir dans les tendances plus larges de l’histoire mondiale. Cette réflexion dépasse les frontières des idéologies politiques traditionnelles.

La question de savoir à quoi ressemblera le monde de l’après « fin de l’histoire » est une question qui concerne tout le monde. C’est pourquoi les théories politico-philosophiques de la multipolarité formulées dans les pays opposés à l’autocratie américaine, comme la Russie et la Chine, doivent, selon Culbreath, être prises au sérieux.

par Markku Siira

source : Markku Siira via Euro-Synergies

