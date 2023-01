Les troupes ukrainiennes résistent farouchement pour repousser l’ennemi russe à Soledar, près de Bakhmout, dans l’est du pays. La défense de cette ville relève en effet d’une importance cruciale en raison de son très vaste réseau de galeries souterraines.

Connue pour ses mines de sel et proche de la ville très disputée de Bakhmout, Soledar (région de Donetsk) est actuellement le théâtre d’une bataille sans merci entre les forces ukrainiennes et russes. Et pour cause: avec ses 200 kilomètres des galeries souterraines, le site relève de la plus haute importance, tant d’un côté que de l’autre, pour éviter que l’ennemi ne puisse exploiter ces tunnels à des fins militaires et atteindre ainsi, sans danger, les lignes adverses (suite sous la carte).