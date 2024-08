Le partage par le représentant de Kiev à Dakar d’une vidéo d’un membre du renseignement ukrainien, affirmant la participation de son pays à l’attaque du 25 au 27 juillet contre l’armée malienne, a suscité la réaction du Burkina Faso. Ouagadougou a exprimé son indignation et a rappelé à l’Ukraine de cesser son soutien au terrorisme.

Le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a exprimé sa « profonde indignation suite à la diffusion d’une vidéo de propagande par l’armée ukrainienne, partagée sur la page Facebook de l’Ambassade d’Ukraine à Dakar ». La vidéo apporte un soutien explicite aux groupes terroristes responsables de l’attaque barbare perpétrée entre les 25 et 27 juillet 2024 à Tinzawatène, dans le Nord du Mali, contre les Forces Armées Maliennes (FAMa).

« Le Burkina Faso condamne fermement cet acte d’apologie du terrorisme » et s’étonne qu’il soit relayé par l’Ambassade d’Ukraine à Dakar, a déclaré le ministère dans un communiqué daté du 2 août. Le gouvernement burkinabè « appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités face au choix opéré par l’Ukraine, de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l’unanimité est faite sur l’impératif de combattre ce fléau ».

Ouagadougou a également interpellé les pays africains, « épris de paix, à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent ».

Le Burkina dit réaffirmer « son soutien indéfectible aux Forces Armées Maliennes dans le combat pour la liberté et contre le terrorisme international et ses tentacules dans la Confédération Alliance des États du Sahel (Confédération AES) ainsi que sur l’ensemble du continent africain », rappelant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain et a mis en garde le gouvernement ukrainien.

« Le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur met le Gouvernement ukrainien face à ses responsabilités et l’invite surtout à se ressaisir », a-t-il déclaré.

Selon le gouvernement burkinabè, l’Ukraine doit se retirer de tout soutien aux groupes terroristes.

Un peu plus tôt, le Sénégal, par l’intermédiaire de son ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, avait également condamné la diffusion de la même vidéo par l’ambassade ukrainienne. Dakar avait convoqué le diplomate ukrainien, Yurii Pyvovarov pour exprimer sa désapprobation, condamnant l’«attaque terroriste» de samedi dernier à Tinzaouatène.

Du 25 au 27 juillet dernier, des affrontements ont opposé l’armée malienne, accompagnée de ses alliés russes, aux rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) et aux jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Dans un communiqué daté du 29 juillet, l’État-major général des armées maliennes a reconnu avoir subi des pertes, tout comme les instructeurs russes de Wagner. Le CSP a affirmé avoir tué 84 « mercenaires » et 47 soldats maliens, tandis que le GSIM, dans une revendication le soir du samedi 27 juillet, a prétendu avoir éliminé 50 Russes et 10 soldats maliens.

