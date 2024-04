Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a promis lundi une “riposte” à l’attaque sans précédent de l’Iran contre Israël, lors d’une allocution devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne.

Israël va “riposter au lancement de ces si nombreux missiles, missiles de croisières et drones sur le territoire de l’Etat d’Israël”, a déclaré le général Halevi en visitant la base de Nevatim dans le sud du pays.

L’armée a diffusé une courte vidéo montrant un cratère peu profond le long d’un mur dû à l’impact d’un projectile iranien lors de sa chute sur la base militaire.

Prenant la parole peu après sur cette base, le porte-parole de l’armée Daniel Hagari a affirmé: “nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l’État d’Israël, et nous le ferons à l’occasion et au moment que nous choisirons”

L’Iran a tiré des centaines de missiles et drones dans la nuit de samedi à dimanche sur Israël, en représailles à une attaque meurtrière contre son consulat à Damas attribuée à Israël.

La quasi-totalité de ces missiles et drones ont été interceptés par la défense antiaérienne israélienne avec l’aide des Etats-Unis et d’autres pays alliés dont la France et le Royaume-Uni mais aussi la Jordanie et l’Arabie saoudite.

L’opération, baptisée “Bouclier de fer”, a été menée en “coalition”, affirme Israël.

Les mêmes pays, États-Unis en tête, s’inquiètent désormais du risque d’embrasement régional en cas de réplique israélienne directe, sur le sol iranien, à laquelle Washington a fait savoir qu’il ne participerait pas.

Source: https://www.7sur7.be/

