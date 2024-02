“Le dissident russe est en réalité décédé des suites d’une thrombose, comme l’affirment officiellement les autorités de Moscou”

Alexeï Navalny, militant et opposant russe récemment décédé dans un camp de prisonniers, est en réalité décédé des suites d’une thrombose, comme l’ont officiellement affirmé les autorités russes. Il l’a déclaré Kyrylo Boudanov, chef de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, selon lequel les informations dont dispose Kiev pourraient réfuter l’hypothèse d’un assassinat commandité par le président russe Vladimir Poutine. « Je vais peut-être vous décevoir, mais nous savons qu’il est réellement mort d’un caillot de sang. Nous l’avons plus ou moins confirmé», a déclaré le chef des renseignements militaires ukrainiens, cité par le journal.Ukrainska Pravda« . Dimanche dernier, les dirigeants du G7 ont publié une déclaration commune demandant au gouvernement russe de clarifier les circonstances de la mort de Navalny. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont déjà lancé de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à la mort de l’opposant politique.

Les aux États-Unis ont confirmé hier avoir envoyé une proposition à Moscou pour la libération de Paul Whelan et Evan Gershkovitch, tous deux citoyens américains actuellement détenus en Russie pour espionnage. La proposition a été confirmée aux journalistes par le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, qui n’a toutefois pas commenté l’inclusion dans la proposition d’Alexeï Navalny, un militant et opposant russe récemment décédé en prison. « Nous avons demandé à plusieurs reprises aux autorités de Moscou pour le libérer, et nous pensons que Vladimir Poutine est responsable de sa mort”, s’est limité à dire le porte-parole diplomatique américain, sans commenter les rumeurs de la presse concernant l’inclusion présumée de Navalny dans l’échange.

Maria Pevtchikh, un représentant de la fondation anti-corruption de Navalny, a déclaré hier dans une vidéo publiée sur YouTube que Poutine envisagerait de libérer le dissident en échange d’un agent secret russe actuellement emprisonné en Allemagne. Dans le message, Pevchikh a expliqué que Navalny « aurait dû être libéré » en février après que son équipe « ait pris une décision sur un échange ». Avec lui, deux citoyens américains non précisés devaient également être libérés en échange de la libération de Vadim Krasikov, un agent russe qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité en Allemagne pour être responsable du meurtre du dissident géorgien-tchétchène Zemlikhan Khangoshvili. Pevchikh a déclaré avoir reçu la confirmation que les négociations étaient déjà à un stade avancé dans la soirée du 15 février, la veille de l’annonce de la mort de Navalny. Selon lui, les négociations avaient commencé au début du mois, après que l’oligarque Roman Abramovich il a exhorté Poutine à faire une proposition d’échange. « Poutine est devenu fou dans sa haine envers Navalny. Il le déteste tellement qu’il agit à son propre détriment et contre ses intérêts rationnels », a soutenu Pevchikh pour tenter d’expliquer la décision « illogique et absolument irrationnelle » de tuer Navalny. Le dissident russe Alexeï Navalny est décédé le 16 février alors qu’il était en détention dans la colonie pénitentiaire Ik-3.

SOURCE: https://www.agenzianova.com/

