NEW YORK (Nations Unies), 23 mars (Xinhua) — Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné vendredi l’attaque terroriste perpétrée dans une salle de concert à Krasnogorsk, dans la région de Moscou.

Les membres du Conseil de sécurité ont condamné “dans les termes les plus forts cette attaque terroriste odieuse et lâche”, a déclaré le Conseil dans un communiqué de presse.

“Cet acte terroriste répréhensible a entraîné la perte de dizaines de vies humaines et fait plus de 100 blessés, dont certains dans un état critique”, ajoute le communiqué.

Les membres du Conseil ont exprimé leur “plus profonde sympathie et leurs condoléances” aux familles des victimes et au peuple russe, et ont souhaité un rétablissement rapide aux blessés.

Ils ont réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constituait “l’une des menaces les plus graves” pour la paix et la sécurité internationales.

Le Conseil a souligné la nécessité de “demander des comptes aux auteurs, organisateurs, financiers et commanditaires de ces actes de terrorisme répréhensibles et de les traduire en justice”.

Il a exhorté tous les Etats à coopérer avec la Russie et les autres autorités compétentes.

Le Conseil a réitéré que tous les actes de terrorisme étaient criminels et injustifiables, quelle que soit leur motivation, où qu’ils soient commis, à quelque moment que ce soit et par qui que ce soit.

Il a réaffirmé la nécessité pour tous les Etats de lutter contre les menaces que les actes terroristes font peser sur la paix et la sécurité internationales.

Selon les autorités russes, plus de 90 personnes ont été tuées dans l’attaque terroriste perpétrée vendredi dans la salle de concert près de Moscou. Fin

Source : Xinhua

