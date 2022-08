Il sera très difficile pour la logique multilatérale d’avoir une chance.

L’état actuel des relations internationales est extrêmement préoccupant, car non seulement il n’existe aucune configuration qui assure une stabilité relative, mais le degré de discorde entre les centres prééminents nous laisse face à des scénarios qui n’excluent pas une détérioration majeure, face à laquelle le multilatéralisme, qui connaît sa plus profonde inutilité depuis les années 1990, ne pourra pratiquement rien faire, contrairement, d’ailleurs, à se qui s’est encore passé en avril 2009, lorsque, au lendemain de la crise financière de 2008, les dirigeants des principales puissances économiques réunis au sommet du G-20 à Londres ont adopté des mesures pour éviter une dépression majeure (selon l’ancien diplomate indien Shivshankar Menon, il s’agissait de « la dernière réponse cohérente du système international à un défi transnational »).

Aujourd’hui, il y a un état de « non-guerre » entre l’Occident et la Russie, c’est-à-dire qu’il y a une confrontation ouverte entre la Russie et l’Ukraine, mais il y a aussi, au niveau supérieur ou stratégique de cette guerre, une confrontation indirecte entre la Russie et l’OTAN. Et peut-être sommes-nous prudents en disant « indirect », car lorsqu’on lit la récente vision stratégique de l’Alliance approuvée à Madrid et la conception navale russe plus récente, toutes deux montrent ces acteurs comme des « gladiateurs » sur le point de s’affronter (comme Thomas Hobbes concevait la prédisposition naturelle des États les uns envers les autres).

La guerre, les États et la discorde constituent les principaux éléments de l’équation des relations internationales. Et il est pertinent de le rappeler, car jusqu’avant la pandémie, malgré le climat international déjà endommagé par la guerre interne et internationale en Syrie depuis 2011 et les événements en Ukraine-Crimée en 2013-2014, les approches marquant le déclin de la violence humaine et même la dépréciation de la guerre entre centres prééminents étaient prédominantes.

Certains rapports réputés sont catégoriques par rapport à la contestation de ces approches. D’une part, les dépenses militaires : selon les données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales en 2021 ont dépassé pour la première fois les deux mille milliards de dollars, atteignant la somme impressionnante de 2113 milliards de dollars, soit 0,7% de plus qu’en 2020 et 12% de plus qu’il y a dix ans.

D’autre part, selon le Global Peace Index 2022, un rapport annuel publié par l’Institute for Economics and Peace, le scénario international et intra-national est sombre et inquiétant en raison de multiples conflits ouverts : le monde d’aujourd’hui est beaucoup plus instable et violent qu’il y a trois décennies. Le GEM utilise 23 indicateurs et trois axes pour mesurer le niveau de paix des États : le niveau de sécurité de la société, l’ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours, et la militarisation des États. Selon cette étude, en 2021, les plus grandes détériorations ont concerné les relations entre pays voisins, l’intensité des conflits internes, le nombre de populations déplacées, l’ampleur de la terreur politique et l’instabilité politique. Depuis des lieux qui affirmaient naguère le cours presque invariable du monde vers une gouvernance centrée sur la galaxie des mouvements sociaux et l’éveil d’une nouvelle conscience mondiale animée par des questions thématiques qui perturbaient l’action individuelle et enracinaient l’effort concerté, l’anarchie n’était pas seulement dépassée, mais reflétait une mise en évidence « pathologique » (et donc « éternisante » au sens « tragique » que cela implique pour la réflexion théorique et la performance politique internationale) de l’absence d’autorité centrale parmi les États.

Eh bien, les cas de l’Ukraine et de Taïwan-Chine (plus les nombreux autres qui ont eu lieu au cours des années 2020 et 2021, les « années pandémiques ») nous indiquent que l’anarchie, la guerre (sa conséquence la plus risquée) et la rivalité sont toujours en vigueur et que, de plus, il n’y a aucune raison de croire que la situation, au-delà de la pertinence de questions telles que l’environnement ou les technologies avancées, connaîtra un changement d’échelle. Il faut ajouter à cela que la pandémie, qui n’impliquait aucune menace d’une nation à l’autre, n’a pas donné naissance, au-delà des déclamations, à un nouveau système de valeurs coopératives ou à une nouvelle gouvernance fondée sur « l’humanité d’abord ».

Il règne donc un désordre international, une situation qui, bien que défavorable à la sécurité et à la stabilité entre les États, constitue néanmoins une « régularité » dans les relations internationales. Mais ce qui est inquiétant, c’est le niveau de confrontation et de rivalité entre les acteurs. Une telle situation n’existe plus depuis longtemps, car après la « longue paix » du régime de la guerre froide (1945-1991), puis le « régime de la mondialisation » (1992-1998) et enfin l’hégémonie américaine (2001-2008), les relations internationales, notamment après les événements d’Ukraine-Crimée (2013-2014), se sont progressivement enfoncées dans un état de plus en plus hostile, sans qu’aucune de leurs puissances prééminentes ne fasse l’effort d’imaginer des schémas ou des techniques qui fourniraient de nouveaux biens publics pour un fonctionnement moins précaire de ces relations.

Le fait est que l’hostilité et la discorde n’impliquent aucun équilibre ni aucune modération, même dans le désordre. Nous revenons ici à Shivshankar Menon, déjà cité, qui vient d’avertir que tous les acteurs prééminents, même ceux des couches moyennes et aussi les institutionnalistes (comme l’Allemagne), présentent ce que l’on pourrait appeler un « comportement révisionniste » ; c’est-à-dire que chacun poursuit ses propres fins au détriment de « l’ordre » international et tente de changer la situation. Selon leurs propres termes : « De nombreux pays sont mécontents du monde tel qu’ils le voient et cherchent à le changer à leur avantage. Cette tendance pourrait conduire à une géopolitique plus mesquine et plus litigieuse et à des perspectives économiques mondiales moins bonnes. Faire face à un monde de puissances révisionnistes pourrait être le défi déterminant des années à venir ».

En outre, le manque d’ordre implique déjà un manque de ce que l’on appelle des « tampons de conflit », c’est-à-dire des logiques d’influence de la part des puissances qui peuvent empêcher le déclenchement de confrontations entre des puissances moindres ; une situation de désordre conflictuel implique non seulement un tel manque stratégique, mais pourrait déclencher de dangereux conflits dormants ou latents qui existent dans diverses parties du monde, au-delà de ceux qui existent sur des « plaques géopolitiques » sensibles.

En bref, les relations internationales se sont détériorées au cours des presque 10 dernières années. La pandémie n’a créé aucune forme de coopération accrue entre les États (au contraire, elle a servi d’élément factuel qui a renforcé la méfiance). Sous Xi, la Chine est entrée dans un cycle de plus grande affirmation de soi au niveau national, tout en se fixant pour objectif de devenir une puissance à part entière entre 2035 et 2050. Les États-Unis sont prêts à jouer un rôle basé sur une nouvelle primauté ou un modèle étranger offensif.

La Russie est entrée en guerre pour empêcher l’Occident, par le biais de l’OTAN, de consommer une victoire finale ou une « paix carthaginoise » avant elle. L’Union européenne a peut-être compris qu’il ne suffit pas d’être une puissance institutionnelle (l’Allemagne a modifié la ligne classique de sa politique de défense tournée vers l’extérieur). Une nouvelle dynamique de blocs géostratégiques et géoéconomiques semble se dessiner dans la zone Indo-Pacifique. Le Japon a augmenté de manière significative ses dépenses militaires, tout en reprenant les pulsions d’affirmation nationale autrefois promues par Shinzo Abe, récemment assassiné.

Comme si cela n’était pas assez inquiétant, les acteurs dotés de l’arme nucléaire ne font aucun effort pour progresser vers des accords visant à réglementer ce secteur ; au contraire, il ne reste pratiquement plus de zones pour étendre (ou plutôt rétablir) l’équilibre, alors que pratiquement tous améliorent leurs capacités.

Dans ce cadre, il sera très difficile pour la logique multilatérale d’avoir une chance, sauf dans des cas très spécifiques. Par conséquent, si les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, n’en viennent pas d’abord à une confrontation ou à une querelle majeure à la suite d’un incident ou d’une provocation américaine (une puissance qui décide d’une orientation extérieure basée sur « la tentation de la primauté », comme l’appelle Robert Kagan qui en fait la promotion), peut-être que le cours du monde vers un bipolarisme sino-américain pourrait donner forme à l’esquisse d’un ordre international, précaire, mais un ordre tout de même. Un « G-2 » compétitif et conflictuel, certes, mais aussi avec une coopération minimale. L’expérience montre que les systèmes bipolaires ont tendance à être plus stables que les systèmes multipolaires.

Une accélération de la démondialisation économique et de la délocalisation technologico-industrielle pourrait également inciter, notamment les États-Unis, à la provocation. Mais même l’interdépendance économique ne garantit pas l’inhibition des conflits.

Par conséquent, un tel régime éventuel à deux bases n’est une possibilité que sous forme de conjecture, rien de plus. Ce qui est inquiétant, c’est qu’au-delà de cette conjecture, rien d’autre n’est en vue, du moins pour l’instant.

par Alberto Hutschenreuter.

source : SAEEG

via Geopolitika

