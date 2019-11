Le Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Régionaux et Maire d’Alain Hoceima, Mohamed Boudra, a été élu, le 15 novembre 2019, Président de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU-Monde), à Durban, en Afrique du Sud.

Lors de ce conclave, les 3000 délégués, venus des quatre coins du monde, se sont notamment penchés sur la définition de l’agenda mondial des villes et des régions pour les années à venir. Ils ont également fait la lumière sur l’évolution de cette organisation mondiale dans le cadre de son 15ème anniversaire de ce grand rassemblement mondial de dirigeants locaux et régionaux ainsi que d’acteurs intéressés par les affaires locales.

Le choix porté sur le Maroc pour présider cette organisation mondiale, qui compte plus de 240 000 villes et collectivités locales membres, est une forte reconnaissance des actions et chantiers de développement structurants multisectoriels initiés par le Roi Mohammed VI depuis deux décennies, en faveur de la décentralisation, de la justice spatiale, de l’équité sociale ainsi que de la promotion des valeurs de solidarité en matière de développement durable, dans toutes les régions du Maroc, et particulièrement dans les Provinces du Nord du Maroc.

A rappeler que le Maroc, où se trouve le siège de l’organisation CGLU-Afrique, avait organisé, sous le Haut Patronage du Souverain marocain, le 8ème Sommet « Africités » en novembre 2018. Ce grand conclave, qui avait réuni plus 8000 responsables territoriaux de différents pays africains et du monde, avait connu un succès retentissant et reflété une image positive d’une Afrique confiante qui aspire à un meilleur avenir.

Cette victoire, qui plus est en terre sud-africaine, du Royaume du Maroc face au Maire de la ville Russe de Kazan est intervenue par consensus, suite au retrait du candidat de Moscou qui était un sérieux challenger.

Cette victoire est une nouvelle consécration du Maroc au plan mondial qui vient saluer les actions de développement initiées par le Roi Mohammed VI pour son pays, mais aussi en faveur de l’Afrique, enfin libre de ses choix.

Farid Mnebhi.

Commentaires via Facebook :