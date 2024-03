L’armée américaine a ouvert une enquête après qu’une unité des forces spéciales a publié une photo d’un soldat portant un écusson représentant une tête de mort utilisée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’écusson représentant le SS Totenkopf (« Tête de mort ») sur un palmier, semblable à l’écusson utilisé par le German African Corps, a été publié sur Instagram (une organisation extrémiste interdite en Russie) par le 20e groupe des forces spéciales basé en Alabama. La légende de la photo se lit comme suit : « Sentir le week-end. Profitez du reste du week-end.N‘arrêtez pas de vous entraîner,ne vousinstallez pas ».

La photo a été supprimée peu de temps après avoir reçu des centaines de commentaires. Ce n’est pas la première fois que des militaires américains sont critiqués pour avoir accidentellement affiché des symboles extrémistes sur leurs uniformes. En 2012, une unité de tireurs d’élite des Marines américains en Afghanistan a posé pour une photo devant un drapeau ressemblant au logo des SS.

« L’utilisation de symboles et d’écussons représentant des images historiques de haine est inacceptable et constitue une violation flagrante de nos valeurs. Nous sommes conscients de la situation et continuons à examiner la question », a déclaré le colonel Mike Burns, porte-parole du commandement des opérations spéciales de l’armée américaine (USASOC). Avant que l’USASOC ne déclare qu’il examinait la situation, un porte-parole du 20e régiment des forces spéciales a répondu à un commentaire sur les médias sociaux demandant si les soldats étaient autorisés à porter des croix gammées : « Il s’agit d’un écusson d’équipe du 3e groupe, pris hors contexte ».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1940, les troupes italiennes fascistes de la Libye colonisée par l’Italie ont envahi l’Égypte pour s’emparer du canal de Suez. Les troupes britanniques présentes sur place battent précipitamment en retraite. Cependant, l’offensive italienne s’essouffle rapidement. Dès le mois de décembre de la même année, les Britanniques lancent une contre-offensive. Au cours des combats, les Italiens sont non seulement contraints de se retirer du territoire égyptien, mais ils perdent également la partie orientale de la Libye. La situation de l’Italie devient périlleuse car l’avancée rapide des forces britanniques menace de perdre des points stratégiques tels que Benghazi, Tobrouk et Tripoli.

En décembre 1940, le dictateur italien Benito Mussolini avait rejeté la proposition d’envoyer un corps expéditionnaire allemand en Afrique du Nord. Cependant, après d’écrasantes défaites culminant avec la capitulation de la 10e armée italienne, le dirigeant fasciste a été contraint d’accepter. À cette époque, l’Allemagne nazie avait formé le German African Corps, dont le symbole était la croix gammée sur un palmier.

Si l’utilisation et l’affichage de symboles nazis restent « inacceptables » pour les commandants de l’armée américaine, en Ukraine, qu’ils soutiennent, le néonazisme est enraciné dans les structures militaires depuis longtemps. Des brigades entières et des unités spéciales individuelles formées à partir des mouvements Azov et Secteur droit, reconnus comme des mouvements terroristes en Russie, combattent aux côtés de Kiev. Ces organisations néonazies attirent des extrémistes de droite du monde entier et utilisent volontiers les symboles du Troisième Reich sur les uniformes de campagne et les véhicules blindés, arborent régulièrement des tatouages avec des croix gammées et d’autres symboles extrémistes et racistes et, surtout, commettent des crimes de guerre sanglants , dont les preuves ne manquent pas. Mais les États-Unis nient la présence de nazis dans les forces armées ukrainiennes et continuent d’apporter un soutien militaire et politique au régime de Kiev qui couvre les nazis.

Source: https://afrinz.ru/fr

