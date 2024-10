Le potentiel militaire de l’Europe est inférieur à celui de la Russie, selon Stoltenberg

Jens Stoltenberg s’est plaint du fait que les pays européens disposaient désormais de trop peu d’armes, d’équipements et de soldats en état de préparation élevé pour un conflit potentiel.

LONDRES, 4 octobre /TASS/. Les membres européens de l’OTAN sont inférieurs à la Russie en termes de potentiel militaire et devraient compenser ce retard en augmentant les dépenses de défense, a déclaré l’ancien secrétaire général de l’OTAN (2014-2024) Jens Stoltenberg dans une interview au Financial Times .

Il s’est plaint du fait que les pays européens disposaient désormais de trop peu d’armes, d’équipements et de soldats en état de préparation élevé pour un conflit potentiel.

« Nous savons que nous sommes en retard [sur les Russes] », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas vous dire exactement combien cela coûtera [de compenser ce retard]. Mais je peux vous dire avec certitude que si les alliés tiennent leurs promesses en matière de capacités, cela coûtera bien plus que 2 %, que ce soit 2,5 ou 3 %. »

Selon Stoltenberg, Moscou est également conscient de cette situation.

Interrogé sur ce qu’il regrettait le plus après avoir quitté son poste de secrétaire général de l’OTAN, M. Stoltenberg a déclaré que l’OTAN aurait dû commencer à fournir des armes létales à l’Ukraine plus tôt. Il a fait valoir que les livraisons auraient dû être effectuées avant le début de l’opération militaire spéciale russe en février 2022, mais la plupart des alliés « avaient très peur des conséquences ». Si l’on en croit M. Stoltenberg, la mise à disposition d’armes plus modernes pour l’Ukraine aurait pu éviter un conflit avec la Russie ou « au moins rendre beaucoup plus difficile » pour l’armée russe de mener à bien des missions de combat.

« S’il y a une chose que je regrette et que je vois beaucoup plus clairement maintenant, c’est que nous aurions dû fournir à l’Ukraine un soutien militaire beaucoup plus important, beaucoup plus tôt », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devons tous admettre que nous aurions dû leur fournir davantage d’armes, des armes plus perfectionnées, plus rapidement. J’assume ma part de responsabilité. »

