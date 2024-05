Le Premier ministre slovaque Robert Fico blessé par balle, entre la vie et la mort

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a été blessé par balle mercredi à la sortie d’une réunion gouvernementale et son pronostic vital est engagé, a annoncé le gouvernement, qui parle de tentative d’assassinat.

Un photographe de Reuters présent sur place a dit avoir entendu plusieurs coups de feu et vu la police arrêter un suspect à l’issue de cette réunion à Handlova, petite ville du centre de la Slovaquie.

Selon la chaîne d’informations slovaque TA3, l’assaillant a tiré à quatre reprises sur Robert Fico et l’a atteint une fois à l’abdomen.

“Une (tentative) d’assassinat du Premier ministre Robert Fico a été commise aujourd’hui lors de la réunion gouvernementale délocalisée à Handlova”, a dit le gouvernement dans un communiqué.

Après avoir reçu de premiers soins à l’hôpital de Handlova, dont un porte-parole a affirmé que Robert Fico était conscient à son arrivée, le chef du gouvernement a été transféré par hélicoptère à Banska Bystrica, la grande ville la plus proche, car un transport jusqu’à la capitale Bratislava aurait pris trop de temps par rapport à la gravité de ses blessures, a ajouté le gouvernement.

Agé de 59 ans, Robert Fico est redevenu Premier ministre l’an dernier après avoir déjà occupé cette fonction entre 2012 et 2018.

Il a réuni son gouvernement à Handlova, à un peu moins de 200 km de Bratislava, dans le cadre de réunions délocalisées à travers le pays depuis son retour au pouvoir.

De nombreux dirigeants européens ont exprimé leur émotion à la suite de cette attaque.

“De tels actes de violences n’ont pas leur place dans notre société et sapent la démocratie, notre bien commun le plus précieux. Mes pensées vont au Premier ministre Fico et à sa famille”, a réagi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Les positions politiques de Robert Fico ont évolué durant sa carrière au gré des opinions dominantes dans l’électorat.

Capable de défendre autrefois l’intégration européenne puis d’exprimer désormais une forme d’hostilité à l’égard de l’UE et des Etats-Unis, le Premier ministre slovaque affiche maintenant des opinions populistes et nationalistes et il s’est notamment illustré en refusant de continuer à aider militairement l’Ukraine face à l’invasion russe.

(Reportage de Radovan Stoklasa, Jason Hovet, Jan Lopatka, rédigé par Michael Khan, version française Tangi Salaün et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

