Le président chinois Xi Jinping rencontre son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa

Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa mardi matin (heure locale) à Pretoria.

Xi Jinping a déclaré : « Il s’agit de ma quatrième visite en Afrique du Sud en tant que président chinois. Après 5 ans, j’ai de nouveau visité votre pays et je me sens très cordial. Sous la direction de M. le Président, la construction nationale et l’influence internationale de l’Afrique du Sud prospèrent. La Chine s’en réjouit et souhaite à l’Afrique du Sud davantage de progrès sur la voie du développement. Au cours des dix dernières années, sur cette terre magique qu’est l’Afrique du Sud, j’ai personnellement vécu le développement vigoureux des relations sino-sud-africaines. J’ai non seulement été témoin de la création de l’Institut Confucius à l’Université de technologie de Durban en Afrique du Sud, j’ai expérimenté la splendeur de « l’Année de la Chine » en Afrique du Sud, j’ai également appuyé avec M. le Président sur le bouton de démarrage de la ligne de production de l’usine sud-africaine de BAIC. La clé des bonnes relations et de la profonde amitié entre la Chine et l’Afrique du Sud réside dans le fait que les deux pays et les deux partis partagent bonheur et malheur sur leurs voies de développement respectives et ont forgé une profonde amitié de camaraderie et de fraternité. Aujourd’hui, sur un nouveau point de départ historique, hériter de l’amitié, approfondir la coopération et renforcer la coordination sont les aspirations communes des deux pays, et c’est aussi la tâche importante que l’époque nous confie. Je suis disposé à travailler avec M. le Président pour faire passer le partenariat stratégique global entre la Chine et l’Afrique du Sud à un niveau plus élevé. »

Source: https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :