ABUJA, 22 avril (Xinhua) — Le président nigérian Bola Tinubu a appelé lundi à établir un centre régional de lutte contre le terrorisme qui servira de pôle pour le partage de renseignements, la coordination opérationnelle et la construction de capacités dans toute l’Afrique.

S’exprimant lors d’une réunion africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme à Abuja, capitale nigériane, M. Tinubu a déclaré que l’Afrique devait adopter une approche globale pour combattre le terrorisme, non seulement par la force des armes, mais aussi en s’attaquant aux causes profondes de ce fléau, qui comprennent la pauvreté, les inégalités et les injustices sociales.

Tout en cherchant à répondre aux causes profondes du terrorisme, l’Afrique doit aussi s’attaquer “aux racines qui nourrissent cette branche maléfique – les rançons, l’exploitation minière illégale – car le terrorisme évolue et perfectionne les moyens de se financer, de se rééquiper et de se réapprovisionner en permanence pour mener à bien sa sinistre mission”.

Des milliards et des milliards de dollars qui devraient être utilisés par des gouvernements légitimes pour façonner des sociétés meilleures en fournissant éducation, santé et nourriture à leurs concitoyens sont utilisés aujourd’hui pour acheter des armes et répondre au chaos, a observé M. Tinubu, ajoutant : “Non seulement [le terrorisme] enlève des gens, mais ils enlèvent aussi des ressources précieuses.”

En expliquant les liens entre l’exploitation minière clandestine et le financement du terrorisme, le président nigérian a appelé la communauté internationale à honorer ses obligations morales et juridiques en contribuant à la lutte contre ce fléau.

Le Nigeria veut “toquer à la porte de la communauté internationale” pour l’inviter à répondre à l’appel en faveur de la justice, de la paix et de l’équité dans la région, a-t-il déclaré, observant que la clé des efforts collectifs contre le terrorisme était le besoin urgent d’un centre opérationnel régional de lutte contre le terrorisme.

La région africaine doit renforcer ses structures de lutte contre le terrorisme existantes, a-t-il ajouté, souligné l’importance de mettre en place d’une force de réserve régionale dont le mandat inclurait la lutte contre le terrorisme. Fin

Source: https://french.news.cn/

