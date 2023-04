Le Président ukrainien aurait détourné 400 millions de dollars d’aide US

Selon lui, un responsable des services secrets américains lui a déclaré: “M.Zelensky a acheté du carburant diesel aux Russes à prix réduit […]. Et qui paie le gaz et le pétrole? Nous!”.

Corruption en Ukraine

En janvier dernier, le directeur de la CIA, William Burns, a remis au Président Zelensky une liste de 35 fonctionnaires et généraux ukrainiens corrompus qui avaient été identifiés par son agence, note M.Hersh. Une semaine et demie plus tard, M.Zelensky a licencié les dix plus “vantards” d’entre eux qui n’avaient pas hésité à rouler dans leurs nouvelles Mercedes.