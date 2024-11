Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a réitéré son appel à l’ancienne puissance coloniale britannique pour qu’elle s’excuse et compense les injustices subies par les indigènes zimbabwéens pendant la période coloniale entre 1890 et 1980.

S’exprimant lundi lors de l’enterrement d’un membre important du parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU PF, au National Heroes Acre à Harare, la capitale du pays, M. Mnangagwa a déclaré que le Royaume-Uni ne devrait pas reste indifférente aux demandes d’indemnisation du Zimbabwe.

“Nous exigeons des excuses et des réparations de la part du gouvernement britannique. Nous exigeons au gouvernement britannique, dont les gouvernements précédents ont été responsables du pillage et de la brutalité dont nous avons été victimes, d’assumer ses responsabilités et de ne pas rester indifférent aux crises des Zimbabwéens qui réclament justice”, a-t-il déclaré.

Vendredi dernier, M. Mnangagwa a lancé le même appel au Royaume-Uni en annonçant une initiative visant à étudier les conséquences du colonialisme britannique sur les autochtones zimbabwéens et à entamer des poursuites judiciaires contre le Royaume-Uni pour obtenir des réparations et des excuses.

Lundi, M. Mnangagwa a salué le Zimbabwe National Elders Forum pour cette initiative.

“J’applaudis nos aînés pour cette grande initiative qui documentera l’histoire étouuffée et non racontée des injustices, des traumatismes et des pertes de vies et de moyens de subsistance subis aux mains du gouvernement britannique”, a-t-il déclaré.

Source : Xinhua

