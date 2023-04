“Le Sahel ne vous appartient pas”: Moscou recadre l’Occident

“Tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel et du Mali en particulier, est le résultat de l’action musclée et irresponsable des pays occidentaux en Libye. La présence de longue date des pays occidentaux dans cette partie de l’Afrique n’a pas non plus donné de résultats tangibles. Nous appelons donc nos collègues membres du Conseil à reconnaître leurs erreurs et à abandonner leurs ambitions néocolonialistes. Cette région ne vous appartient pas”, a-t-il affirmé.