La ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a réitéré, jeudi, la neutralité de son pays vis-à-vis de la guerre en Ukraine.

En visite officielle en Russie, la cheffe de la diplomatie sénégalaise s’est exprimée à l’occasion d’une conférence de presse conjointe avec son homologue Sergueï Lavrov.

“La position du Sénégal par rapport au conflit russo-ukrainien est une position de neutralité, une position qui appelle au dialogue pour que les deux parties se retrouvent autour de la table des négociations”, a souligné Fall, rappelant que cette position est aussi celle de l’Union africaine.

“Le Sénégal tient une position pondérée, objective et non une position de pression. Nous allons continuer à informer nos amis sénégalais comme tous les autres représentants de l’Afrique…”, a noté Lavrov, se félicitant de l’excellence du partenariat entre les deux pays.

Il a fait savoir que la visite de la cheffe de la diplomatie sénégalaise a été l’occasion de lancer les négociations sur la commission bilatérale sur le commerce et l’économie.

“Nous avons un cadre réglementaire très riche composé d’une trentaine d’accords mais nous souhaitons le renforcer dans des secteurs comme l’exploitation minière, l’énergie, l’agro-industrie, la recherche scientifique, la formation dans les métiers liés aux hydrocarbures ainsi que la pêche”, a noté Fall sur la coopération bilatérale.

Les échanges entre Lavrov et son hôte ont aussi tourné autour des questions internationales, notamment les conflits en Afrique. Lavrov a promis l’appui de la Russie aux pays africains pour “renforcer leur capacité de défense et augmenter les capacités antiterroristes des services spéciaux”.

La cheffe de la diplomatie sénégalaise a, par ailleurs, exprimé l’excellence des relations bilatérales entre son pays et les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (Mali, Burkina Faso et Niger) sans désespérer d’un retour de ces pays à la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), une entité, selon elle, à “protéger, soutenir, améliorer et renforcer”.

“Les Etats du Sahel sont des Etats que nous respectons. Ce sont des Etats frères et nous allons tout faire pour que nous nous retrouvons (…) Au niveau international, nous soutenons ces Etats et quel que soit leur choix, ce seront des pays frères”, a-t-elle dit, estimant que toutes les vannes de discussion doivent être ouvertes à cet effet.

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l’Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l’imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l’endroit de Moscou.

Le Sénégal, à l’instar d’autres pays africains, a maintenu une position de neutralité par rapport à ce conflit.

