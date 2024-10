Le train à grande vitesse chinois, une splendide carte de visite de la voie du rajeunissement nationale

En une heure, le train à grand vitesse Fuxing (« Renaissance ») a « volé près du sol » sur 350 kilomètres, la vitesse la plus rapide au monde. Et aujourd’hui, la Chine développe un nouveau modèle de train à grande vitesse CR450, qui pourra circuler à une vitesse de 400 km/h, illustrant le puissant dynamisme de la nation en matière d’innovation.

En une journée, les chemins de fer chinois transportent plus de 10 de millions de passagers, ce qui en fait le réseau de transport le plus fréquenté au monde. Le réseau ferroviaire national couvre 99 % des villes de plus de 200 000 habitants, et le réseau ferroviaire à grande vitesse couvre 96 % des villes de plus de 500 000 habitants, témoignant de la vitalité et de la mobilité de la Chine.

En un an, le réseau ferroviaire moderne chinois s’est agrandi d’environ 3 600 kilomètres, soit le taux de croissance le plus significatif au monde. La Chine a construit le réseau ferroviaire le plus moderne et le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus développé au monde. Le kilométrage ferroviaire total de la Chine devrait dépasser 160 000 kilomètres, et son kilométrage ferroviaire à grande vitesse atteindra près de 46 000 kilomètres, ce qui le classera au premier rang mondial. En ce domaine, la Chine possède une force profonde.

Depuis la fondation de la République populaire de Chine il y a 75 ans, les chemins de fer chinois ont fait un bond historique : d’abord en retard, puis en phase avec leur époque, ils sont aujourd’hui devenus des leaders de leur époque.

Des enfants de l’école primaire de la rue Kaiping à Qingdao, dans la province du Shandong (est de la Chine), regardent des maquettes de trains à grande vitesse Fuxing (« Renaissance ») et Hexie (« Harmonie ») au Musée ferroviaire de Jiaoji. (Wang Haibin / Pic.people.com.cn)

Devant le Musée d’histoire de l’Académie chinoise des sciences ferroviaires (CARS), est exposée une centaine de mètres de voie ferrée constituée de différentes traverses. « Des traverses en bois initiales aux traverses en ciment ultérieures, en passant par les traverses larges en ciment et maintenant l’ensemble de la voie ferrée, chacune d’entre elles est un microcosme d’une époque et a été témoin du développement fulgurant des chemins de fer chinois » a expliqué Li Xuefeng, directeur de la CARS.

« Construire 160 000 kilomètres de voies ferrées, une idée proposée il y a plus de 100 ans, devient réalité dans la nouvelle ère », a de son côté déclaré Fu Meisheng, directeur adjoint du Musée ferroviaire de Chine.

Sur les nombreuses lignes ferroviaires à grande vitesse récemment ouvertes, les rails lourds à grande vitesse de 100 mètres les plus avancés sont posés. « Si vous voulez que les trains circulent rapidement et de manière stable, il doit y avoir moins de soudures sur les rails et des rails lourds à grande vitesse de 100 mètres de long », a précisé Zeng Xianhai, directeur du département industriel et électrique du China Railway Group.

Afin de surmonter des problèmes difficiles et de réaliser la transition des rails de 25 mètres aux rails lourds de 100 mètres, l’Académie des sciences ferroviaires a procédé à des tests massifs pour déterminer les paramètres techniques optimaux, et des entreprises sidérurgiques nationales telles qu’Anshan Iron and Steel Co., Ltd., Panzhihua Iron and Steel Co., Ltd., Baotou Iron and Steel Co., Ltd. et Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. ont abordé conjointement les problèmes clés et ont effectué des essais de production en même temps. La coopération multipartite entre le monde universitaire et la recherche a conduit à des percées dans plus de 100 technologies brevetées nationales et étrangères… Le train lourd à grande vitesse chinois d’aujourd’hui a une erreur de planéité qui ne dépasse pas 3 feuilles de papier A4 par mètre, et ses performances sont au premier rang mondial.

Un train ferroviaire à grande vitesse roulant à une vitesse de 350 km/h est composé d’environ 40 000 pièces. Le système de contrôle du réseau est appelé le « cerveau ferroviaire à grande vitesse » et s’appuyait autrefois sur une technologie étrangère, ce qui limitait la mise à niveau itérative de technologie de l’UEM (train à unités électriques multiples).

À cet égard, China Railway Group est déterminé à mener des recherches technologiques : s’il n’y a pas de plate-forme de test, il la développera lui-même ; s’il ne peut pas acheter de puces réseau, il les développera lui-même. Des documents techniques à l’architecture du système, des diverses normes matérielles aux tests de composants et au débogage de code, il a fallu 5 ans pour enfin réussir à percer les technologies clés des systèmes de contrôle du réseau ferroviaire à grande vitesse. Aujourd’hui, ce « cerveau » autonome développé possède une vitesse de transmission de données 60 fois supérieure aux produits existants et une capacité de transmission 100 fois supérieure. Aujourd’hui, les normes chinoises représentent 84 % des 254 normes importantes adoptées par les trains Fuxing.

Mais malgré cette réussite incontestable, l’innovation ne s’arrête jamais. Actuellement, sur les lignes de production du constructeur de matériel ferroviaire China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) de Changchun, capitale de la province du Jilin (nord-est de la Chine) et Qingdao, dans la province du Shandong (est de la Chine), la nouvelle génération de trains EMU Fuxing – les prototypes CR450 – sont en production intensive et sortiront officiellement des chaînes de production à la fin de cette année, ce qui permettra de faire de nouvelles percées techniques de niveau mondial en matière de train à grande vitesse.

Le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, en Indonésie, a été la « première commande » permettant au système ferroviaire à grande vitesse chinois, à tous ses éléments et à l’ensemble de la chaîne industrielle, de se mondialiser. Il constitue également un exemple frappant de l’ouverture et de l’inclusion de la Chine.

Lors de la construction du chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, plus de 75 % des services et des achats provenaient localement d’Indonésie, créant un total de 51 000 emplois locaux. Au cours de la période d’exploitation, le premier groupe de plus de 160 conducteurs d’UEM et d’autres personnels techniques ont été formés pour l’Indonésie, pilotant efficacement le développement des zones le long de la ligne. Pour créer la « ceinture économique du chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung », le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung est devenu la route locale vers la richesse, le bonheur et la tranquillité d’esprit.

Mais il n’y a pas que le train à grande vitesse Jakarta-Bandung : les trains Chine-Europe « relient des points pour former une ligne » et « tissent des lignes pour former un réseau », atteignant 223 villes dans 25 pays européens et reliant plus de 100 villes dans 11 pays asiatiques. Depuis l’ouverture du chemin de fer Chine-Laos, le fret cumulé transporté sur l’ensemble de la ligne a dépassé 43 millions de tonnes… Les trains chinois font de grands progrès pour se mondialiser et apporter la sagesse chinoise et les solutions chinoises à la modernisation du monde.

A ce jour, les trains à grande vitesse chinois ont transporté plus de 20 milliards de passagers. À l’heure actuelle, la Chine exploite plus de 8 700 trains multiples chaque jour, avec des performances de sécurité très avancées et ils sont reconnus comme les chemins de fer les plus sûrs au monde. Le train à grande vitesse chinois est devenu une magnifique carte de visite sur la voie du rajeunissement de la nation chinoise. Les uns après les autres, les trains Fuxing débordent de puissance d’innovation, reconstruisant la distance entre le temps et l’espace et tissant de magnifiques nouvelles images de modernisation.

Source: http://french.peopledaily.com.cn/

