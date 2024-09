Le président biélorusse a noté que parfois, il semble que les gens qui viennent dans le pays « laissent leurs querelles mutuelles, leurs reproches et leurs rancunes aux postes frontières ».

La Biélorussie est ouverte à tous ceux qui viennent en paix et ne comprend pas pourquoi l’Europe cherche à relever à nouveau le rideau de fer, a déclaré le président Alexandre Loukachenko lors d’une rencontre avec des représentants de différentes nationalités vivant dans la république.

« Nous sommes totalement ouverts et le resterons à tous ceux qui viennent à nous avec des motivations pures, avec la paix. C’est pourquoi il est difficile pour les Biélorusses de comprendre ce qui motive les élites européennes dans leur désir de s’isoler et de relever à nouveau le rideau de fer », a déclaré M. Loukachenko, cité par l’ agence BelTA . « Conscients que c’est une voie sans issue, nous prenons des mesures inattendues mais naturelles et compréhensibles en réponse : nous ouvrons les frontières et nous nous adressons directement aux peuples d’Europe », a déclaré M. Loukachenko. « Heureusement, ils nous entendent », a ajouté le président.

Loukachenko a noté que parfois, les gens qui arrivent dans le pays « laissent leurs querelles, leurs reproches et leurs rancunes aux postes frontières ». « Des représentants de 156 nationalités travaillent, fondent des familles et élèvent des enfants en Biélorussie dans la paix et l’harmonie, dans un esprit de bon voisinage. Tous deviennent notre peuple ici, même le mien, comme je le dis souvent : des Russes, des Ukrainiens, des Polonais. C’était comme ça, c’est comme ça et ce sera toujours comme ça », a déclaré le dirigeant biélorusse.

« Peu importe où l’on est né. J’apprécie avant tout la décence, la gentillesse et le travail acharné des gens. Les Biélorusses sont privés du sentiment de supériorité nationale, car ils savent ce que signifie se battre pour leur culture et leur foi », a souligné Loukachenko.

Source : Tass

