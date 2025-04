Les États-Unis et l’Ukraine signent un mémorandum sur les terres rares ukrainiennes

By

Washington et Kiev ont signé un protocole d’intention en vue d’un accord sur les terres rares ukrainiennes, a rapporté Ioulia Svyrydenko, la ministre ukrainienne de l’Économie, notant que ce document prévoit la création d’un Fonds d’investissement pour la reconstruction de l’Ukraine et contribuera à la modernisation de l’infrastructure du pays.

Les États-Unis et l’Ukraine ont signé un protocole d’intention en vue d’un accord sur les ressources minérales ukrainiennes, a déclaré sur Facebook la Première vice-première ministre et ministre de l’Économie de l’Ukraine, Ioulia Svyrydenko. La signature a eu lieu en ligne. Pour les États-Unis, ce mémorandum a été signé par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. « C’est, en substance, ce sur quoi on s’était accordé précédemment », a-t-il assuré devant la presse le 17 avril.

Toutefois, le document signé n’est pas un accord, mais confirme l’intention de conclure un accord complet à l’avenir. Ioulia Svyrydenko a indiqué que, dans le cadre de l’accord, Washington et Kiev prévoyaient « la création d’un Fonds d’investissement pour le rétablissement de l’Ukraine ». D’après le mémorandum, le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal se rendra à Washington la semaine prochaine pour rencontrer le secrétaire au Trésor américain et discuter de la création d’un Fonds d’investissement.

« Un accord dans ce sens offrira des possibilités pour des investissements importants, une modernisation de l’infrastructure et une coopération mutuellement bénéfique entre l’Ukraine et les États-Unis : c’est à cette fin que nos équipes travaillent sur ce document », a-t-elle ajouté.

L’accord éventuel, que les États-Unis considèrent comme un moyen de récupérer l’argent dépensé pour aider Kiev dans son conflit avec Moscou, pourrait être signé dès la semaine prochaine. Les États-Unis et l’Ukraine étaient censés signer un accord sur les ressources minérales ukrainiennes lors de la visite de Zelensky à Washington fin février. Cependant, la signature a été perturbée en raison d’une altercation entre le politicien ukrainien et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.

En mars dernier, les États-Unis ont proposé une nouvelle version, plus dure, de l’accord sur les terres rares qui incluait tous les minéraux de l’Ukraine et prévoyait également que Kiev transférerait les revenus des minerais à un fonds spécial, tandis que l’aide américaine à partir de 2022 serait considérée comme la contrepartie des États-Unis. Iaroslav Jelezniak, député à la Verkhovna Rada (parlement ukrainien), a ainsi indiqué que ce nouveau projet d’accord sur les minerais était très défavorable à Kiev et pourrait accroître la dépendance de l’Ukraine à l’égard des États-Unis.

Source: https://rtenafrique.tv/

Commentaires via Facebook :