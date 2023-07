Intervention lors de la 1ère conférence mondiale sur la multipolarité.

Il est dans l’intérêt de New Delhi, de Pékin et de l’ensemble des pays du Sud que les liens sino-indiens se développent.

par Ajay Kamalakaran

Les deux nations les plus peuplées du monde ont des économies florissantes qui continuent d’enregistrer des niveaux de croissance inconnus dans la plupart des régions du monde. Le commerce bilatéral entre l’Inde et la Chine a atteint près de 136 milliards de dollars en 2022. Malheureusement, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays sont confrontées à une série de défis. Les dernières années ont conduit à un déficit de confiance mutuelle entre les deux puissances asiatiques.

Si la quête de la Russie pour un monde véritablement multipolaire doit devenir une réalité, il est essentiel que les relations sino-indiennes ne soient pas seulement normalisées, mais qu’elles prospèrent. L’Inde et la Chine entretiennent des liens civilisationnels millénaires, mais un différend frontalier apparu à la fin des années 1950 les tient en otage.

Toutefois, le dégel des relations entre l’Inde et la Chine au milieu des années 1980 a donné un nouvel élan aux liens bilatéraux, qui ont commencé à prospérer jusqu’au milieu de la dernière décennie. Lorsque le président chinois de l’époque, Hu Jintao, a rencontré le premier ministre indien de l’époque, Manmohan Singh, à Moscou en 2005, lors des célébrations du 60ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce dernier aurait déclaré ce qui suit : «Lorsque nous nous serrons la main, l’Inde et la Chine ne sont pas des pays qui se ressemblent». «Lorsque nous nous serrerons la main, le monde entier s’en apercevra».

La Russie a été l’un des principaux défenseurs des liens amicaux entre l’Inde et la Chine. La doctrine Primakov, formulée par le ministre russe des affaires étrangères Evgueni Primakov dans les années 1990, préconisait la formation d’une alliance stratégique entre la Russie, la Chine et l’Inde. Il s’agissait essentiellement du précurseur des BRICS.

Depuis les années 1990, l’amitié de la Russie avec la Chine et l’Inde s’est développée, mais les relations entre les deux principaux amis de Moscou n’ont pas suivi le même rythme. On peut supposer sans risque qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Occident que New Delhi et Pékin se serrent la main, mais des pays comme la Russie, qui apprécient l’Inde et la Chine, doivent encourager ces pays à aplanir leurs divergences ou au moins à geler leurs différends et à se concentrer sur les domaines de convergence.

Les dirigeants indiens répètent une phrase sanskrite qui signifie que le monde entier est une grande famille, tandis que leurs homologues chinois insistent sur la nécessité pour les nations les moins développées de grandir ensemble afin que personne ne soit laissé de côté. Il n’y a manifestement aucune contradiction entre les objectifs globaux des deux pays, et il est dans leur intérêt de suivre le principe de l’harmonie dans les différences.

L’amélioration des relations entre la Chine et l’Inde ne profitera pas seulement aux deux pays, mais aussi à l’ensemble du Sud, tout en favorisant l’émergence d’un monde multipolaire. Le fait que les deux pays coopèrent dans le cadre de structures multilatérales telles que les BRICS et l’OCS et que l’Inde soit un partenaire clé de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, dirigée par la Chine, prouve que les deux pays sont capables de coopérer à l’échelle mondiale. Le moment est venu de développer le format RIC (Russie-Inde-Chine) et de renforcer les liens bilatéraux.

Lorsque le ministre chinois de la défense, Li Shangfu, s’est rendu en Inde pour une réunion de l’OCS, il a déclaré à son homologue indien Rajnath Singh : «Les intérêts communs de la Chine et de l’Inde l’emportent sur les divergences, et les deux parties devraient donc envisager les liens bilatéraux et leur développement d’une manière globale, stratégique et à long terme. Il s’agit là d’un signe clair que Pékin souhaite que les relations avec New Delhi s’améliorent. Cette dernière doit accepter la main tendue par la première. Le monde en prendra bonne note lorsque l’Inde et la Chine se serreront la main et que le monde se rapprochera de la multipolarité».

source : Geopolitika

