Les troupes nigérianes ont tué 159 criminels armés présumés en une semaine (porte-parole de l’armée)

ABUJA, 21 septembre (Xinhua) — L’armée nigériane a tué au moins 159 criminels présumés dans diverses opérations antiterroristes au cours de la semaine passée, a annoncé un communiqué du quartier général de la défense du pays.

En outre, a précisé Edward Buba, un porte-parole de l’armée, dans un communiqué publié samedi dans la capitale Abuja, plus de 174 personnes ont été arrêtées dans le cadre des efforts visant à éliminer les éléments criminels de leurs cachettes.

Les opérations ont également permis de libérer au moins 188 otages détenus par des hommes armés dans différentes régions. Par ailleurs, environ 45 suspects impliqués dans des vols de pétrole ont été appréhendés au cours de cette même période, tandis que l’armée a récupéré un total de 151 armes diverses et 12.401 cartouches sur les criminels.

“Les opérations donnent les résultats escomptés puisque les troupes ont démantelé les réseaux terroristes et décimé leurs dirigeants et leurs combattants, plusieurs chefs et commandants terroristes ayant de plus été éliminés du champ de bataille”, a ajouté le communiqué. Fin

Source: https://french.news.cn/

