L’Espagne réitère sa position considérant l’initiative d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend”.

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne, M. José Manuel Albares, a réitéré, jeudi 14 décembre à Rabat, la position de son pays au sujet de la question du Sahara marocain. “La position de l’Espagne concernant la question du Sahara n’a pas changé. Elle est celle déjà exprimée dans la Déclaration conjointe, adoptée le 7 avril 2022, et la Déclaration sanctionnant la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne en février 2023”, a indiqué le Chef de la diplomatie espagnole lors du point de presse conjoint tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Il est à rappeler que la Déclaration conjointe, adoptée le 7 avril 2022 lors de la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, dispose que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend”. Madrid reconnait l’importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable, précise-t-on

