La polémique s’était dégonflée après l’annulation, samedi dernier 26 octobre 2024, par la librairie « Aux 4 vents » de la cérémonie de dédicace. Ce vendredi 1er novembre 2024, la tension remonte d’un cran avec la sortie au vitriol du premier ministre Ousmane Sonko qui a saisi l’occasion de la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre prochain pour donner son point de vue sur le livre de l’historienne française Séverine Awenengo Dalberto (chercheuse au CNRS) intitulé : « L’idée de la Casamance autonome : Possibles et dettes morales de la situation coloniale au Sénégal ».

Il faut dire que le PM Sonko a piqué une colère noire à Ziguinchor dans ces terres meurtries par près de quatre ans de conflits entre une rébellion indépendantiste et l’armée nationale. « On a entendu parler d’un livre écrit par une française. J’en ai discuté avec le Président de la République et ce livre-là, personne n’en fera la promotion ici au Sénégal. Ce livre ne sera ni autorisé ni commercialisé au Sénégal », tempête-t-il. Avant d’ajouter : « si cette française veut écrire, elle n’a qu’à aller écrire sur la Corse ou la Nouvelle Calédonie qui demandent leur indépendance à la France. Elle n’a pas à écrire sur le Sénégal ».

Flairant des dessous politico-impérialistes derrière ce livre du reste très polémique qui traite -sans aucune précaution diplomatique- un sujet aussi sensible, Ousmane Sonko interpelle l’État français. « Je veux dire à la France, je ne sais pas ce qu’il y a derrière cette affaire. La France avait témoigné dans les années 1990 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l’appartenance totale et intégrale de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu’il y a un régime qui, comme je l’ai toujours dit, n’est pas anti-français mais pro-Sénégalais simplement, on nous sort un livre. Et puisse qu’ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage et ne peuvent plus parler d’indépendance, ils glissent sur la notion d’autonomie », tonne le PM qui déclare avec force et vigueur : « Nous sommes un État unitaire. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, les mêmes réalités vont s’appliquer sur chaque portion du territoire national ».

« Mon travail est strictement historique »

L’auteure de l’ouvrage édité par la maison Karthala s’est défendue déclarant que « depuis l’annonce de la sortie et de la présentation de mon dernier ouvrage, des commentaires malveillants et infondés circulent autour de son soi-disant contenu et de mes intentions, relayés dans divers médias et sur les réseaux sociaux ».

A l’en croire, « l’ouvrage ne vise aucunement à rouvrir les fractures comme certains pourraient le craindre. Mon travail est strictement historique ». Des assurances qui ne semblent pas pour autant convaincre le premier ministre Ousmane Sonko.

Source : Seneweb

