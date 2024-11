Le lundi 28 octobre 2024, un instant chargé d’émotion s’est déroulé à Rabat, alors que le Roi Mohammed VI accueillait le président français Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte Macron, dans le cadre d’une visite d’État au Royaume du Maroc.

Le Souverain, toujours empreint de cette prestance et de cette dignité qui le caractérisent, portait une canne, suscitant l’interrogation et l’inquiétude des Marocains attentifs. Toutefois, selon des sources bien informées, cette canne n’est que l’accompagnement temporaire d’une contracture musculaire au dos, conséquence d’une sciatique.

La canne, simple soutien face à une gêne passagère, n’a en rien altéré l’allure majestueuse du Roi Mohammed VI. Les douleurs liées à cette contracture musculaire, bien que visibles lors de précédents événements officiels, comme la réception de la nouvelle composition du gouvernement Akhannouch ou la cérémonie de nomination des nouveaux walis et gouverneurs le 23 octobre dernier, ou encore en 2012, ne prêtent à aucune forme d’inquiétude. D’après un médecin spécialisé contacté, ce type de symptôme est tout à fait courant et devrait s’estomper après un traitement approprié et une période de repos. “Il est normal qu’une telle contracture se manifeste par une altération temporaire de la posture et de la marche” , explique-t-il. Une convalescence bien suivie devrait permettre au Souverain de retrouver pleinement sa mobilité habituelle.

Le timing de cette visite d’État n’en est que plus symbolique. Malgré ces légers désagréments de santé, le Roi Mohammed VI a tenu à accueillir Emmanuel Macron avec tout le cérémonial que l’on doit à une telle rencontre entre deux chefs d’État. Le président français, accompagné de Brigitte Macron, a été reçu à l’aéroport de Rabat-Salé par un comité Royal, à la hauteur des relations exceptionnelles qui unissent la France et le Maroc. Aux côtés du Souverain, le prince héritier Moulay El Hassan, le prince Moulay Rachid, ainsi que les princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem, ont tous témoigné de l’unité et de la continuité dynastique du Royaume, renforçant la portée de cet accueil Royal.

