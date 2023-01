L’Ukraine craint que les chars n’arrivent trop tard: Zelensky appelle à accélérer les nouvelles livraisons d’armes

Le président ukrainien Zelensky a appelé dimanche soir ses alliés à accélérer les nouvelles livraisons d’armes. Selon les observateurs, les Russes veulent lancer une nouvelle offensive dans les semaines, ou au plus dans les mois à venir. Après d’âpres négociations, l’Ukraine doit recevoir des centaines de chars et d’autres équipements lourds, mais Kiev craint qu’ils n’arrivent trop tard.

Dans son discours quotidien, M. Zelensky a de nouveau insisté pour que les chars et les armes plus lourdes promis soient envoyés en Ukraine le plus rapidement possible afin de poursuivre la guerre contre l’invasion russe. Il a qualifié la situation dans la région orientale de Donetsk de très difficile. “La Russie veut rendre la guerre longue et épuiser nos troupes. Nous devons donc faire du temps notre arme. Accélérer les choses, accélérer le ravitaillement et avoir de nouvelles livraisons d’armes pour l’Ukraine.”

Après plusieurs semaines d’hésitation, Berlin a décidé la semaine dernière d’envoyer des chars Leopard de fabrication allemande en Ukraine et de permettre aux autres pays européens de faire de même. Au total, plus de 300 chars seraient envoyés en Ukraine. Mais la livraison et la formation à l’utilisation des chars nécessitent du temps.

Les troupes ukrainiennes ont déjà prévenu qu’elles étaient engagées dans une course contre-la-montre. Le pays craint qu’une seconde offensive russe ne soit lancée dans les deux mois à venir. En Ukraine, on évoque notamment le 24 février comme une date à laquelle la Russie pourrait frapper. C’est le premier anniversaire de la guerre dont Moscou pensait qu’elle ne durerait que quelques jours.

Dans le même temps, le célèbre “Institute for the Study of War” (ISW) indique l’Ukraine n’a pas encore la capacité de lancer une contre-offensive. Kiev avait espéré la planifier à la fin du printemps ou à l’été 2023.

SOURCE: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :