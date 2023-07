À l’instar de l’Union africaine, la Cédéao a condamné mercredi “la tentative de coup d’État au Niger” et appelé “les auteurs de cet acte” à libérer le président Mohamed Bazoum. De son côté, l’Union européenne a condamné, par la voix de son chef de la diplomatie, “toute tentative de déstabiliser la démocratie et [de] menacer la stabilité” du pays.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a condamné, mercredi 26 juillet, dans les termes les plus vigoureux la “tentative de coup d’État au Niger” et appelé à la libération “immédiate” du président élu, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

“La Cédéao condamne avec la plus grande fermeté la tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les putschistes à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu de la République”, selon les termes du communiqué. “La Cédéao et la communauté internationale tiendront toutes les personnes qui sont impliquées dans cet acte pour responsables de la sécurité et de la sûreté du président, de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général”.

L’Union africaine (UA) a également condamné mercredi la “tentative de coup d’État” au Niger et appelé au “retour immédiat et sans conditions des militaires félons à leurs casernes”.

Le chef de la diplomatie des Vingt-Sept s’est dit “très préoccupé par les événements en cours à Niamey”, dans un message diffusé sur le réseau social Twitter rebaptisé “X”.

