Macky Sall renonce à un poste offert par Emmanuel Macron au profit de…

L’ex-président sénégalais Macky Sall renonce à ses fonctions d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) en vue des législatives du 17 novembre dans son pays, a indiqué dimanche 6 octobre le site de la télévision nationale sénégalaise, la RTS.

L’ex-chef d’État du Sénégal (2012-2024) avait été nommé au poste d’envoyé spécial en novembre 2023, peu avant la fin de son second mandat par le président français Emmanuel Macron.

Lancé en 2023, le Pacte de Paris pour les peuples et la planète vise à refonder le système financier mondial afin de lutter à la fois contre le réchauffement et la pauvreté.

Sall, qui a été désigné cette semaine tête de liste d’une coalition de l’opposition aux législatives de novembre, va se retirer du 4P à partir du 9 octobre.

La décision de M. Sall s’explique par son investiture comme tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, selon le site de la RTS qui cite une lettre de l’ex-président adressée à M. Macron.

« Dans ces circonstances, et pour éviter tout risque d’incompatibilité et de conflit d’intérêt, j’ai décidé de me mettre en retrait par rapport à mes activités d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète », peut-on lire dans la correspondance.

Le retour au Sénégal de M. Sall qui vit à l’étranger est pour le moment incertain.

Le président Bassirou Diomaye, élu en mars avec 54% des voix, s’est retrouvé avec un Parlement dominé par les partisans de l’ancien président. Il a annoncé sa dissolution en septembre provoquant des législatives anticipées.

La Direction générale des élections devrait publier la liste provisoire des candidatures retenues lundi.

Avec AFP

Commentaires via Facebook :