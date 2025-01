Mark Rutte appelle l’OTAN à se préparer à la guerre

Le secrétaire général de l’OTAN appelle les pays membres de l’Alliance à faire face à leurs ennemis qui tentent “d’affaiblir” la démocratie et la liberté.

Si tu veux la paix, prépare la guerre : Mark Rutte reprend à son compte le vieil adage que les armées affectionnent.

Si vis pacem, para bellum

Adage latin

Le secrétaire général de l’OTAN appelle l’alliance à se préparer à la guerre est à faire face à ses ennemis qui tentent d’affaiblir la démocratie.

Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN : « Pour prévenir la guerre, nous devons nous y préparer. Il est temps de passer à un état d’esprit de temps de guerre, ce qui signifie que nous devons rendre nos défenses encore plus fortes en dépensant davantage pour la défense et en produisant des capacités de défense plus nombreuses et de meilleure qualité. La Russie travaille d’arrache-pied pour tenter d’affaiblir nos démocraties et d’éroder notre liberté, et elle n’est pas seule, elle a la Chine, la Corée du Nord et l’Iran à ses côtés. »

Mark Rutte s’exprimait à l’ouverture d’une session du comité militaire de l’OTAN à Bruxelles en présence de vingt ministre de la Défense des pays de l’Alliance atlantique.

Source: https://fr.euronews.com/

Commentaires via Facebook :