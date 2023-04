Melania et Donald Trump célèbrent Pâques ensemble, l’ex Première dame sort du silence

Particulièrement discrète ces derniers mois, Melania Trump est sortie du silence. Si l’ex-first Lady ne s’est pas exprimée sur l’inculpation de son époux Donald Trump, elle a pris le temps de publier un court et bref message sur Twitter pour souhaiter de joyeuses Pâques à ses abonnés. Elle a accompagné ses quelques mots d’une photo montrant une rose. Elle n’a donc pas évoqué les déboires judiciaires de son mari, accusé d’avoir fraudé en achetant le silence d’une ancienne maîtresse. Cependant, le « Daily Mail » rapporte que l’ancienne Première dame, âgée de 52 ans, était bien avec lui ce dimanche. Elle a été vue participant au traditionnel brunch de Pâques dans leur résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Le tabloïd indique que le couple est arrivé ensemble dans la salle, recevant une ovation des invités présents.

Le magazine « People » précise que le brunch de Pâques est une longue tradition familiale chez les Trump, qui se réunissent tous les ans – à l’exception d’Ivanka qui est convertie au judaïsme. Mais si le couple s’est montré côte à côte, un détail n’a pas échappé aux médias américains. Melania Trump était en effet absente lors du discours prononcé par l’ancien président en Floride après son inculpation. Un discours au cours duquel l’ancien mannequin n’a d’ailleurs pas été nommé par son mari. « J’ai une super famille, qui a fait un boulot fantastique et que j’apprécie beaucoup. Ils ont traversé beaucoup. J’ai mon fils ici, Don Jr., qui a bien bossé, et un autre, Eric, qui lui aussi a bien bossé, et Ivanka », a-t-il déclaré, oubliant au passage sa deuxième fille Tiffany. « Et il y a Barron, qui sera super un jour. Il est grand et intelligent », a-t-il continué à propos de son dernier fils âgé de 17 ans, né de son mariage avec Melania Trump.

Donald Trump s’en prend aux communistes

Cette dernière ferait d’ailleurs tout pour le protéger de la pression médiatique. « Les vrais amis de Melania sont sa famille. Les membres du club de Mar-a-Lago et d’autres la connaissent, mais ils ne sont pas ses amis. Ils ne se socialisent pas ensemble. Elle n’est principalement entourée que de sa famille. Et c’est une mère dévouée à Barron, envers qui elle est très protectrice », déclarait une source à « People » début avril. « Barron a toujours été une priorité dans la vie de Melania. Bien sûr qu’elle est inquiète à propos des affaires judiciaires, et elle n’a jamais essayé de protéger Barron plus qu’elle ne le fait aujourd’hui. Elle le fait passer en premier. C’est une bonne mère ».

Pendant que Melania Trump tente donc de vivre discrètement, loin du tumulte causé par son époux, Donald Trump, a lui aussi pris la parole dimanche. Sur son réseau social Truth Social, il a partagé une nouvelle fois sa colère liée à son inculpation. Dans un message tout en majuscules, il a lancé : « Joyeux Pâques à tout le monde, même ceux dont le rêve est de détruire notre pays parce qu’ils n’arrivent pas à penser à autre chose. A ceux qui sont incompétents et ne réalisent pas qu’avoir une frontière et un mur est une bonne chose (…) à tous les faibles et les pathétiques, à la gauche radicale démocrate, aux socialistes marxistes, aux communistes qui tuent notre nation, souvenez-vous, nous serons de retour ». Durant son discours en Floride, il avait déjà évoqué « la persécution » dont il serait victime.

