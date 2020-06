Mort de George Floyd: les Sénégalais sont «indignés», mais «aujourd’hui, ils ont faim», selon un ex-ministre

Seulement, l’Afrique manque cruellement de production de contenus, et c’est bien là son plus grand problème, assure-t-il, car elle est ainsi sujette à la désinformation.

Ce qui est d’autant plus grave, selon lui, que cette infodémie passe désormais par les langues locales.

«Facebook avait pris du retard au moment du scandale des Rohingas en Birmanie, mais ils se sont rattrapés pendant le coronavirus. Ils ont pris les devants vis-à-vis des auteurs de fake news sanitaires véhiculées en langue locale», souligne-t-il.

Pour cet éducateur qui a expérimenté la maladie après avoir été contaminé début mars, l’importance d’être transparent et honnête vis-à-vis de ce qu’il qualifie de «pire épreuve de sa vie» n’est plus à démontrer. «J’ai préféré donner l’exemple et cela a été un déclic pour le Sénégal», dit-il non sans fierté, d’autant que cela a encouragé d’autres responsables à être plus courageux, conclut-il.

