Multipolarité mobile à Moscou : Prendre le train du « Newcoin » en marche

La nouvelle monnaie devrait pouvoir devenir à terme une « monnaie externe » de stockage de capitaux et de réserves, et non plus seulement une unité de règlement.

Ah, les joies de la ligne Bolchaïa Koltsevaïa (BKL, en cyrillique) : elle fait le tour de Moscou sur 71 km et 31 stations : de Tekstilshchiki – dans l’ancien quartier textile – à Sokolniki – une galerie suprématiste/constructiviste (Malevitch est vivant !) ; de Rizhskaya – avec ses magnifiques arches en acier – à Maryina Roscha – avec son escalator de 130 mètres de long.

La BKL est une métaphore vivante de la capitale du monde multipolaire : un cours accéléré d’art, d’architecture, d’histoire, d’urbanisme, de transport technologique et, bien sûr, d’« échanges entre les peuples », pour citer nos amis chinois de la nouvelle route de la soie.

Le président Xi Jinping montera d’ailleurs sur la BKL avec le président Poutine lors de sa visite à Moscou le 21 mars.

Il n’est donc pas étonnant que lorsqu’un investisseur avisé au sommet des marchés financiers mondiaux, fort de plusieurs décennies d’expérience, a accepté de partager certaines de ses idées clés sur le système financier mondial, je lui ai proposé de monter à bord de la BKL – ce qu’il a immédiatement accepté. Appelons-le M. S. Tzu. Voici la transcription minimale de notre conversation mobile.

Merci d’avoir trouvé le temps de nous rencontrer, dans un cadre aussi magnifique. Avec la volatilité actuelle des marchés, il doit être difficile pour vous de vous éloigner des écrans.

S. Tzu : Oui, les marchés sont actuellement très difficiles. Les derniers mois me rappellent les années 2007-2008, sauf qu’au lieu des fonds monétaires et des prêts hypothécaires à risque, ce sont les pipelines et les marchés des obligations d’État qui explosent. Nous vivons une période intéressante.

Si je vous ai contacté, c’est pour connaître votre point de vue sur le concept de “Bretton Woods 3” présenté par Zoltan Poszar. Vous êtes vraiment au fait de la situation.

S. Tzu : Merci d’aller droit au but. Les occasions d’assister à l’émergence d’un nouvel ordre financier mondial sont rares, et nous vivons l’un de ces épisodes. Depuis les années 1970, seule l’arrivée du bitcoin, il y a un peu plus de quatorze ans, s’est rapprochée, en termes d’impact, de ce que nous sommes sur le point de voir dans les prochaines années. Et tout comme l’arrivée du bitcoin n’est pas une coïncidence, les conditions des changements tectoniques actuels dans le système financier mondial se préparent depuis des décennies. L’idée de Zoltan selon laquelle « une fois cette guerre terminée, l’argent ne sera plus jamais le même… » est arrivée à point nommé.

Comprendre la « monnaie externe »

Vous avez parlé du bitcoin. En quoi était-il si révolutionnaire à l’époque ?

S. Tzu : Si nous laissons de côté l’aspect cryptographique des choses, la promesse et la raison du succès initial du bitcoin étaient que le bitcoin était une tentative de créer une monnaie « externe » (en utilisant l’excellente terminologie de M. Zoltan) qui ne relevait pas de la responsabilité d’une banque centrale. L’une des principales caractéristiques de cette nouvelle unité était la limite de 21 millions de pièces pouvant être extraites, ce qui a trouvé un écho favorable auprès de ceux qui voyaient les problèmes du système actuel. Cela semble banal aujourd’hui, mais l’idée qu’une unité monétaire moderne puisse exister sans le soutien d’une autorité centralisée, devenant ainsi de la monnaie « externe » sous forme numérique, était révolutionnaire en 2008. Il va sans dire que la crise des euro-obligations d’État, l’assouplissement quantitatif et la récente spirale inflationniste mondiale n’ont fait qu’amplifier la dissonance ressentie par beaucoup depuis des décennies. La crédibilité du système actuel de « monnaie interne » (pour reprendre l’élégante terminologie de M. Poszar) a été détruite bien avant que nous n’en arrivions au gel des réserves des banques centrales et aux sanctions économiques perturbatrices qui se déroulent actuellement. Malheureusement, il n’y a pas de meilleur moyen de détruire la crédibilité du système basé sur la confiance que de geler et de confisquer les réserves de devises étrangères détenues sur les comptes de dépôt des banques centrales. La dissonance cognitive à l’origine de la création du bitcoin a été validée – le système de « monnaie interne » a été entièrement militarisé en 2022. Les implications sont profondes.

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez, Zoltan affirme qu’un nouveau système « Bretton Woods 3 » émergera à la prochaine étape. Qu’entend-il exactement par là ?

S. Tzu : Je ne sais pas non plus si M. Poszar fait référence à la transformation de l’actuel système occidental de « monnaie interne » en quelque chose d’autre, ou s’il fait allusion à l’émergence du « Bretton Woods 3 » en tant qu’alternative, en dehors du système financier actuel. Je suis convaincu qu’une nouvelle itération de la « monnaie externe » a peu de chances de réussir en Occident à ce stade, en raison du manque de volonté politique et de la dette publique excessive qui s’est accumulée depuis un certain temps et qui a augmenté de manière exponentielle ces dernières années.

Avant que l’ordre financier occidental actuel puisse passer au stade suivant de l’évolution, certains de ces engagements en souffrance doivent être réduits en termes réels. Si l’on se fie à l’histoire, cela se produit généralement par le biais d’un défaut de paiement ou de l’inflation, ou d’une combinaison des deux. Ce qui semble très probable, c’est que les gouvernements occidentaux s’appuieront sur la répression financière pour maintenir le bateau à flot et s’attaquer au problème de la dette. Je m’attends à ce qu’il y ait de nombreuses initiatives visant à accroître le contrôle sur le système de « monnaie interne » qui seront probablement de plus en plus impopulaires. L’introduction des CDBC, par exemple, pourrait être l’une de ces initiatives. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous allons vivre une période mouvementée à cet égard. Dans le même temps, il semble également inévitable à ce stade qu’une sorte de système alternatif de « monnaie externe » émerge et vienne concurrencer l’ordre financier mondial actuel de « monnaie interne ».

Et pourquoi cela ?

S. Tzu : L’économie mondiale ne peut plus compter sur le système de « monnaie interne » dans son état actuel de militarisation pour répondre à tous ses besoins en matière de commerce, de réserves et d’investissement. Si les sanctions et le gel des réserves sont les nouveaux instruments du changement de régime, tous les gouvernements doivent réfléchir à d’autres solutions que l’utilisation de la monnaie d’un autre pays pour leurs échanges et leurs réserves. Ce qui n’est pas évident, cependant, c’est de savoir quelle devrait être l’alternative à l’ordre financier mondial défectueux actuel. L’histoire n’offre pas beaucoup d’exemples d’approches réussies en matière de « monnaie externe » qui ne pourraient pas être ramenées à une certaine version de l’étalon-or. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’or seul, ou une monnaie entièrement convertible en or, est trop restrictif en tant que fondement d’un système monétaire moderne.

Dans le même temps, l’augmentation récente des échanges en monnaies locales a malheureusement aussi un potentiel limité, car les monnaies locales ne sont qu’un exemple différent de « monnaie interne ». Il y a des raisons évidentes pour lesquelles de nombreux pays ne voudraient pas accepter les monnaies locales d’autres pays (ou même les leurs, d’ailleurs) en échange de leurs exportations. Sur ce point, je suis entièrement d’accord avec Michael Hudson. Étant donné que la « monnaie interne » est un passif de la banque centrale d’un pays, plus la solvabilité du pays est faible, plus il a besoin de capital investissable et moins les autres parties sont disposées à détenir son passif. C’est l’une des raisons pour lesquelles un ensemble typique de « réformes structurelles » exigées par le FMI, par exemple, vise à améliorer la qualité du crédit du gouvernement emprunteur. Les pays et les gouvernements qui se sentent otages du FMI et de l’actuel système financier « à monnaie interne » ont précisément besoin de « monnaie externe ».

Le « newcoin » entre en scène

De nombreux experts semblent se pencher sur la question. Sergey Glazyev, par exemple.

S. Tzu : Oui, il y a eu quelques indications à ce sujet dans des publications récentes. Bien que je ne sois pas au courant de ces discussions, j’ai certainement réfléchi à la manière dont ce système alternatif pourrait également fonctionner. Les concepts d’argent « interne » et « externe » de M. Pozsar sont un élément très important de cette discussion. Toutefois, la dualité de ces termes est trompeuse. Aucune des deux options n’est totalement adaptée aux problèmes que la nouvelle unité monétaire – appelons-le « newcoin » par commodité – doit résoudre.

Permettez-moi de m’expliquer. Avec la militarisation du système actuel de « monnaie interne » en dollars américains et l’escalade simultanée des sanctions, le monde s’est effectivement divisé entre le « Sud mondial » et le « Nord mondial », des termes un peu plus précis que « Est » et « Ouest ». Ce qui est important ici, et ce que M. Pozsar a immédiatement remarqué, c’est que les chaînes d’approvisionnement et les produits de base sont également en train d’être militarisés dans une certaine mesure. La délocalisation entre amis est là pour durer. L’implication est que la première priorité du newcoin serait de faciliter le commerce intra Sud mondial, sans dépendre des monnaies du Nord mondial.

Si c’était le seul objectif, il y aurait eu un choix de solutions relativement simples, allant de l’utilisation du renminbi/yuan pour le commerce, à la création d’une nouvelle monnaie partagée (sur le modèle de l’euro, de l’écu ou même du franc CFA d’Afrique centrale), en passant par la création d’une nouvelle monnaie basée sur le panier des monnaies locales participantes (similaire au DTS du FMI), la création potentielle d’une nouvelle monnaie indexée sur l’or, ou même l’indexation des monnaies locales existantes sur l’or. Malheureusement, l’histoire regorge d’exemples montrant que chacune de ces approches crée son lot de nouveaux problèmes.

Bien entendu, il existe d’autres objectifs parallèles pour la nouvelle unité monétaire qu’aucune de ces possibilités ne peut pleinement satisfaire. Par exemple, je m’attends à ce que tous les participants espèrent que la nouvelle monnaie renforce leur souveraineté, et non qu’elle la dilue. Ensuite, les défis posés par l’euro et l’ancien étalon-or ont mis en évidence le problème plus général des taux de change « fixes », en particulier si la « fixation » initiale n’était pas optimale pour certains membres de la zone monétaire. Les problèmes ne font que s’accumuler au fil du temps, jusqu’à ce que le taux soit « refixé », souvent par le biais d’une violente dévaluation. Pour que les participants restent souverains dans leurs décisions monétaires, il faut qu’il y ait une certaine flexibilité dans l’ajustement de la compétitivité relative à l’intérieur du Sud mondial au fil du temps. Une autre exigence serait que la nouvelle monnaie soit « stable », si elle devait devenir une unité de prix efficace pour des produits volatils tels que les matières premières.

Plus important encore, la nouvelle monnaie devrait pouvoir devenir une « monnaie externe » de stockage de capitaux et de réserves à terme, et pas seulement une unité de règlement. En fait, ma conviction que la nouvelle unité monétaire émergera vient principalement de l’absence actuelle d’alternatives viables pour les réserves et les investissements en dehors du système financier compromis de la « monnaie interne ».

Compte tenu de tous ces problèmes, que proposez-vous comme solution ?

S. Tzu : Permettez-moi tout d’abord de rappeler une évidence : il est beaucoup plus facile de trouver une solution technique à ce problème que de parvenir à un consensus politique entre les pays qui pourraient vouloir rejoindre la zone newcoin. Cependant, le besoin actuel est si aigu, à mon avis, que les compromis politiques nécessaires seront trouvés en temps voulu.

Ceci étant dit, permettez-moi de vous présenter l’un de ces schémas techniques pour la nouvelle monnaie. Je commencerai par dire qu’il devrait être partiellement (je suggère une part d’au moins 40% de la valeur) adossé à l’or, pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes. Les 60% restants du newcoin seraient composés du panier de monnaies des pays participants. L’or constituerait l’ancrage « monétaire externe » de la structure et le panier de monnaies permettrait aux participants de conserver leur souveraineté et leur flexibilité monétaire. Il serait évidemment nécessaire de créer une banque centrale pour le newcoin, qui émettrait la nouvelle monnaie. Cette banque centrale pourrait devenir une contrepartie pour les échanges croisés, assurer les fonctions de compensation pour le système et faire respecter les réglementations. Tout pays serait libre d’adhérer à la nouvelle monnaie à plusieurs conditions.

Tout d’abord, le pays candidat doit démontrer qu’il possède de l’or physique non grevé dans ses entrepôts nationaux et s’engager à fournir un certain montant en échange de la réception d’un montant correspondant de newcoin (en utilisant le ratio de 40% mentionné ci-dessus). L’équivalent économique de cette transaction initiale serait la vente de l’or au « pool d’or » garantissant le newcoin en échange d’un montant proportionnel de newcoin garanti par le pool. La forme juridique de cette transaction est moins importante, car elle est simplement nécessaire pour garantir que le newcoin émis est toujours garanti par au moins 40% d’or. Il n’est même pas nécessaire de divulguer publiquement les réserves d’or de chaque pays, tant que tous les participants peuvent être convaincus que des réserves suffisantes sont toujours présentes. Un audit annuel conjoint et un mécanisme de contrôle peuvent suffire.

Deuxièmement, un pays candidat devrait mettre en place un mécanisme de découverte du prix de l’or dans sa monnaie nationale. Très probablement, l’une des bourses de métaux précieux participantes commencerait à négocier de l’or physique dans chacune des monnaies locales. Cela permettrait d’établir un taux croisé équitable pour les monnaies locales en utilisant un mécanisme de « monnaie externe » pour les fixer et les ajuster au fil du temps. Le cours de l’or des monnaies locales déterminera leur valeur dans le panier des nouvelles pièces émises. Chaque pays resterait souverain et serait libre d’émettre autant de monnaie locale qu’il le souhaite, mais la part de sa monnaie dans la valeur des newcoins s’en trouverait éventuellement ajustée. Dans le même temps, un pays ne pourrait obtenir des newcoins supplémentaires de la banque centrale qu’en échange d’une promesse d’or supplémentaire. Le résultat net est que la valeur de chaque composant du newcoin en termes d’or serait transparente et équitable, ce qui se traduirait également par la transparence de la valeur du newcoin.

Enfin, les émissions ou les ventes de newcoins par la banque centrale ne seraient autorisées qu’en échange d’or pour toute personne située en dehors de la zone newcoin. En d’autres termes, les deux seules façons pour les parties extérieures d’obtenir de grandes quantités de newcoins sont soit de les recevoir en échange d’or physique, soit de les recevoir en paiement de biens et de services fournis. Dans le même temps, la banque centrale ne serait pas obligée d’acheter des newcoins en échange d’or, ce qui éliminerait le risque de « ruée sur la banque ».

Corrigez-moi si je me trompe : cette proposition semble ancrer tous les échanges à l’intérieur de la zone newcoin et tous les échanges extérieurs à l’or. Dans ce cas, qu’en est-il de la stabilité du newcoin ? Après tout, l’or a été volatile par le passé.

S. Tzu : Je pense que votre question est de savoir quel serait l’impact si, par exemple, le prix de l’or en dollars baissait considérablement. Dans ce cas, comme il n’y aurait pas de taux croisé direct entre le newcoin et le dollar, et comme la banque centrale du Sud mondial ne ferait qu’acheter, et non pas vendre, de l’or en échange du newcoin, vous voyez tout de suite que l’arbitrage serait extrêmement difficile. Par conséquent, la volatilité du panier de devises exprimé en newcoin (ou en or) serait très faible. Et c’est exactement l’impact positif prévu de l’ancrage « monnaie externe » de cette nouvelle unité monétaire sur le commerce et l’investissement. De toute évidence, certains produits d’exportation clés seraient évalués par le Sud mondial uniquement en or et en newcoin, ce qui rendrait la « ruée sur la banque » ou les attaques spéculatives contre le newcoin encore moins probables.

Au fil du temps, si l’or est sous-évalué dans le Sud mondial, il graviterait progressivement, ou peut-être rapidement, vers le Sud mondial en échange d’exportations ou de newcoin, ce qui ne serait pas une mauvaise issue pour le système de « monnaie externe » et accélérerait l’acceptation générale du newcoin en tant que monnaie de réserve. Fait important, les réserves d’or physique étant finies en dehors de la zone du newcoin, les déséquilibres se corrigeraient inévitablement d’eux-mêmes, car le Sud mondial restera un exportateur net de matières premières clés.

Ce que vous venez de dire est plein d’informations précieuses. Peut-être devrions-nous revoir tout cela dans un avenir proche et discuter des réactions à vos idées. Maintenant que nous sommes arrivés à Maryina Roscha, il est temps de descendre !

S. Tzu : C’est avec plaisir que je poursuivrai notre dialogue. J’attends avec impatience une nouvelle boucle !

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation

traduction Réseau International

