Le Premier ministre israélien s’est adressé devant le Congrès américain pour la quatrième fois, un record pour un dirigeant étranger.

INTERNATIONAL – Le discours de Benjamin Netanyahu au Congrès américain était attendu ce mercredi 24 juillet. Lors de celui-ci, le Premier ministre israélien a notamment rendu un vibrant hommage à Donald Trump, alors que le républicain est candidat à l’élection présidentielle du 5 novembre.

« Je tiens à remercier le président Trump pour tout ce qu’il a fait pour Israël », a lancé le dirigeant, tout en dénonçant la tentative d’assassinat « ignoble » qui a visé Donald Trump en Pennsylvanie.

Netanyahu holding a literal Trump rally on the floor of the United States Congress. Really great going guys. Great job all around. pic.twitter.com/44GaEIQuqN

— Jeremy Slevin (@jeremyslevin) July 24, 2024