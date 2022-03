Les autorités nigériennes ont annoncé que 21 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans l’attaque d’un bus et d’un camion de transport survenue mercredi à Téra, près de la frontière du Burkina Faso.

L’annonce a été faite dans un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation diffusé jeudi soir à la télévision publique.

“Le mercredi 16 mars 2022 vers 14h, un bus d’une compagnie de transport, ayant quitté Petelkoli à destination de Niamey et un camion transportant des fruits et légumes ont été l’objet d’une attaque menée par des bandits armés non encore identifiés, à bord de plusieurs véhicules et motos, à 5 kilomètres du poste de police frontalier de Petelkoli dans le département de Téra, région de Tillaberi”, a indiqué le communiqué.

“Le bilan provisoire de cette attaque fait état de vingt et une (21) personnes tuées, dont deux policiers permissionnaires et sept (7) autres personnes blessées, dont un autre policier, évacuées à Téra”, a précisé la même source, ajoutant que le bus et le camion ont été incendiés.

Le bus attaqué relevait de la Société des transports modernes (STM), une des principales compagnies de transport de voyageurs en Afrique de l’ouest, basée au Niger et desservant de nombreux pays ouest-africains dont le Burkina, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.

Aucune partie n’a encore revendiqué l’attaque vendredi matin.

Dans un communiqué publié jeudi matin, la direction de la STM a indiqué que la compagnie a décidé de suspendre ses voyages vers le Burkina Faso “jusqu’à nouvel ordre”.

Situé dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, le département de Téra fait depuis 2017 à des attaques armées attribuées aux groupes terroristes basés au Burkina Faso et au Mali.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

