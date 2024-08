Paix ou catastrophe

C’est la première fois, à ma connaissance, que le monde assiste en direct à un génocide, un génocide progressif : dans l’histoire, les génocides ont été nombreux, on le sait, et différents dans leurs modalités, avec un unicum représenté par Auschwitz, où la tentative d’élimination des internés a pris l’allure de l’organisation de l’usine. Mais des génocides qui ont eu lieu au cours des siècles, nous avons toujours appris post factum, des jours, des semaines, des mois, voire des années plus tard. Au contraire, depuis le 7 octobre 2023, nous suivons le génocide à la télévision, jour après jour, remplissant nos yeux et nos oreilles de nouvelles et d’images de mort, d’horreur, de destruction. Toute cette douleur ne nous dérange pas vraiment, nous Européens, récemment sortis des urnes, mais qui, parmi les candidats et les élus, protestera contre le fait que des sanctions ne sont pas prises contre Israël, comme on le fait et l’exige encore contre la Russie ? Qui, parmi les anciens et les nouveaux dirigeants de l’UE, fera entendre sa voix, car même les impératifs (cessez-le-feu et ouverture des points de passage pour l’acheminement des produits de première nécessité) des plus hauts organes de justice de l’ONU (la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice) sont non seulement ignorés par Tel-Aviv, mais même moqués.

Ainsi, depuis neuf mois, nous suivons jour après jour, heure après heure, les morts, les blessés, les mutilés, les affamés de Gaza : les derniers chiffres parlent de près de 38 000 tués (dont environ 18 000 enfants). Les blessés sont probablement deux fois plus nombreux, et la destruction de Gaza est achevée à 70-80% : les experts prévoient des décennies pour l’enlèvement des décombres, y compris des lambeaux de corps humains, écrasés par des pierres, des rochers, des tuyaux, des briques, du ciment, du goudron, de l’acier.

Un génocide en direct dans un silence européen substantiel (à l’exception des protestations étudiantes durement réprimées), qui nous rend tous plus ou moins complices du gouvernement et des forces armées d’Israël. Ceux qui critiquent exercent tout au plus le ius murmurandi (lé droit de murmurer), la grogne en somme, tandis que les classes politiques supplient tout au plus Netanyahou de tuer moins, c’est-à-dire de faire une pause, au moins pour un temps, au lieu de poursuivre le massacre sans relâche. Il semble que peu de gens se rendent compte de la monstruosité, de la férocité inacceptable des événements en Palestine.

Et nous sommes obligés de postuler, dans tous nos discours, deux axiomes non prouvés : 1) Israël a le droit de se défendre ; 2) le 7 octobre était un acte de terrorisme soudain et inexplicable. Comme un réflexe conditionné, la peur d’être marqué du stigmate de l’antisémitisme, mais aussi la culpabilité de la Shoah, agissent sur nous. Aujourd’hui, avec la poursuite du génocide des Palestiniens, l’action d’Israël non seulement renforce l’antisionisme, en particulier parmi les Juifs hors d’Israël (surtout aux États-Unis), mais ravive aussi l’antisémitisme. Beaucoup ont déjà dit (je ne rappelle que parmi les Italiens, Gad Lerner, juif critique, qui a souligné cet aspect dans divers discours, bien qu’invalidé par sa haine déclarée d’Israël, explicitée dans le sous-titre d’un de ses livres instantanés, intitulé Gaza : Odio e amore per Israele (Feltrinelli), sentiments qui dénoncent fondamentalement la position de l’auteur comme entièrement interne au monde juif, ce qui risque d’obscurcir le jugement et de fragiliser l’analyse) que le premier à nourrir la haine des juifs est Benjamin Netanyahou. Quant au 7 octobre, nous découvrons semaine après semaine des éléments de vérité différents de ceux que nous ont servis les médias occidentaux qui n’ont fait que répéter le récit des dirigeants israéliens. Les enfants décapités, les femmes violées, les corps brûlés vifs, non documentés, semblent de plus en plus être des images d’un film qui n’a jamais été vu, parce qu’il n’est pas réel. Mais la propagande se moque de la vérité et la tourne en dérision. Un autre petit livre qui vient d’être publié par Roberto Iannuzzi chez l’éditeur Fazi, Il 7 ottobre tra verità e propaganda, propose des lectures alternatives troublantes de ce jour “historique”, et sa lecture est vivement recommandée.

Et la guerre actuelle à Gaza – exemple typique et extrême d’une guerre inégale et asymétrique – n’est, à y regarder de plus près, qu’un acte de la guerre globale des mondes, ou plutôt de la guerre que l’Occident mène contre le reste du monde : la Palestine et l’Ukraine sont deux chapitres contemporains de cette guerre, qui a naturellement sa propre spécificité, et des fondements historiques anciens, que nous ne pouvons pas ignorer. (L’historien Enzo Traverso a tenté de reconstituer l’intrigue sous-jacente au sacrifice de Gaza dans un récent ouvrage, Gaza devant l’histoire, édité par Laterza, un livre mince mais stimulant, même s’il est discutable ici et là).

La question qui se pose maintenant est celle des espoirs de l’Occident dans son offensive tous azimuts. Quelles sont les perspectives, à part la guerre pour la guerre ? La nouvelle Union européenne ne devrait-elle pas prendre acte de l’impossibilité de mener à bien un dessein aussi fou, qui ne sert qu’à multiplier les morts, accroître la dévastation de la Planète, augmenter la colère des dépossédés ? Et tandis que des experts et des politiciens d’un large spectre, de l’extrême droite au centre-gauche, incitent à l’envoi d’armes à Zelensky et réitèrent le “droit d’Israël à se défendre” (sans oublier que l’Italie est son troisième fournisseur d’armes !), certains, individus ou listes électorales, ont tenté de réveiller les dormeurs, en essayant de leur faire comprendre que le temps de la paix est venu : parce que dans le monde il y a une alternative brutale, qui n’est plus seulement la canonique “guerre ou paix”, mais la plus dramatique et la plus urgente : “paix ou catastrophe”. Nous verrons si le nouveau Parlement européen, net des exclusions de ceux qui méritaient d’entrer et qui sont restés en dehors, et des compromis prévisibles de ceux qui sont entrés, même avec de très bonnes intentions, aura la force de faire résonner cette alternative.

—

Angelo d’Orsi a été professeur d’histoire de la pensée politique à l’université de Turin. Il a enseigné diverses disciplines historiques, philosophiques et politiques. Sur le plan scientifique, il s’occupe de l’histoire des idées et des intellectuels, du nationalisme et du fascisme, de la guerre et des questions de théorie politique et de méthode historique. Il est membre de l’édition nationale des écrits d’Antonio Gramsci et de celle d’Antonio Labriola, ainsi que de nombreux comités scientifiques de séries éditoriales et de journaux. Il a conçu et dirige les revues Historia Magistra. Rivista di storia critica et Gramsciana. Revue internationale d’études sur Antonio Gramsci. Il a été candidat à la mairie de Turin en 2021 pour une coalition unie des partis de gauche de la ville (“Sinistra in Comune”) et comme député de l’Unione Popolare.

Source: https://www.legrandsoir.info/

