Trump vise la Maison Blanche… et l’immunité

On le sait, Donald Trump n’a pas supporté sa défaite face à Joe Biden et il espère bien prendre sa revanche dans deux ans. De plus, le New-Yorkais aimerait bien récupérer son immunité présidentielle, alors qu’il pourrait être poursuivi pour son implication dans l’assaut du Capitole en janvier 2021. En effet, s’il redevient président, il risquerait tout au plus une nouvelle procédure d’impeachment. Il en a déjà survécu à deux.