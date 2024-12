Lors de son discours annuel du 19 décembre 2024, Poutine a révélé les contradictions de l’Occident, qui, sous couvert de promouvoir «la démocratie» et «la liberté», mène en réalité une stratégie de domination et d’exploitation mondiale.

par Mohamed Lamine Kaba

Alors que l’Occident sombre dans les ténèbres de son propre déclin, la Russie se dresse comme un phare de résistance contre l’hégémonie impériale. Vladimir Poutine met en lumière la faillite morale et politique de l’Occident et affirmant la détermination de la Russie à défendre ses intérêts et ses valeurs face à la menace impérialiste.

Les États-Unis et leurs alliés considèrent la Russie comme un concurrent à contenir, déployant des sanctions économiques, des menaces militaires et des campagnes médiatiques pour tenter de la déstabiliser. Toutefois, la Russie demeure résolue et inébranlable dans la défense de ses valeurs et intérêts, fermement engagée à préserver sa souveraineté face aux pressions extérieures. En ce sens, ce discours a mis en exergue l’arrogance impérialiste de l’Occident et souligné la détermination de la Russie à ne pas céder à des influences étrangères, consolidant ainsi sa position sur la scène internationale.

En effet, face à un monde en pleine mutation, marqué par des bouleversements politiques, économiques et technologiques, Poutine évoque la nécessité de s’adapter pour conserver une position stratégique sur la scène internationale. En soulignant l’importance de défendre les intérêts de la Russie et de ses alliés, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi que dans les régions du Donbass et de la Novorossia, il envoie un message clair aux acteurs globaux quant au respect des souverainetés.

Dans le cadre de son agir communicationnel (ses entraînements en sports de combat), Poutine met au défi les spécialistes occidentaux en affirmant qu’ils peuvent neutraliser Oreshnik. Il propose un deal audacieux : sélectionner une ville, telle que Kiev, y déployer l’intégralité de leurs systèmes de défense, et lui, de son côté, lancera un missile pour en évaluer l’efficacité. Ce message si amusant – paraît-il – provoque un malaise profond dans les présidences occidentales.

Contexte géopolitique

Alors que les occidentaux sont pris dans leur propre piège en Ukraine et en Syrie, Vladimir Poutine, président de la fédération de Russie, a organisé sa session annuelle «Ligne directe» le 19 décembre 2024, une démonstration magistrale de communication stratégique combinant interaction citoyenne et conférence de presse. Au cours de cet événement, il a souligné le renforcement souverain de la Russie, mettant en avant une armée à la pointe des capacités mondiales. Il a critiqué les sanctions occidentales, les qualifiant de concurrence déloyale, tout en réaffirmant l’ouverture de la Russie aux négociations avec un leadership ukrainien légitime. Poutine a également condamné les violations des droits religieux en Ukraine et a exprimé son ambition d’accroître la part de la Russie sur le marché mondial du Gaz de pétrole liquéfié (GPL), notamment avec la Chine et les BRICS/BRICS+. Évoquant le succès russe en Syrie, il a maintenu une position ferme sur les questions territoriales. Il a également invité la communauté internationale à se joindre aux commémorations de la Victoire sur le nazisme à Moscou, rendant hommage au sacrifice historique du peuple russe.

L’ère de la multipolarité : comment la Russie s’adapte à la nouvelle géopolitique mondiale

Le grand oral du 19 décembre a transformé de manière profonde la perception de la Russie vis-à-vis du monde occidental. En mettant en lumière une ère de transformation mondiale, Poutine a délivré un avertissement clair aux nations occidentales autrefois dominantes, confrontées aujourd’hui à une nouvelle réalité où leur hégémonie s’érode. Les pays émergents comme la Chine, l’Inde et la Russie de l’Alliance BRICS s’affirment désormais sur la scène internationale, refusant la suprématie occidentale. Critiquant l’interventionnisme et l’exploitation de l’Occident, Poutine a prôné une politique étrangère russe axée sur le respect de la souveraineté, la non-ingérence et la coopération internationale. Cette approche, jugée plus équitable et respectueuse des droits et intérêts de tous, s’oppose à celle de l’Occident et ouvre la voie à un nouvel équilibre mondial. C’est le multipolarisme.

La promotion et la protection des intérêts nationaux de la Russie et de ses partenaires stratégiques

Combinée à la conférence de presse annuelle, la session annuelle d’appel «Ligne directe» pour les citoyens et journalistes russes du 19 décembre 2024 représente un tournant stratégique dans la politique étrangère de la Russie. Dans un contexte marqué par l’ascension de la Chine et le déclin de l’hégémonie occidentale, Poutine a exprimé avec clarté la volonté inébranlable de la Russie de défendre ses intérêts nationaux et ceux de ses partenaires stratégiques. Ce discours se positionne comme une réponse vigoureuse aux dynamiques impérialistes de l’Occident, lesquelles ont longtemps influencé la dynamique de la gouvernance mondiale. En dénonçant les tentatives occidentales d’imposer sa suprématie par la force et l’exploitation, la Russie, sous la conduite de Poutine, s’engage résolument à instaurer un nouvel ordre mondial fondé sur le respect de la souveraineté et l’égalité entre les nations. Critiquant vertement les politiques étrangères occidentales, accusées d’engendrer chaos et destruction, notamment par des interventions militaires désastreuses, Poutine appelle à une résistance concertée contre cette hégémonie, affermissant ainsi le rôle de la Russie en tant que pilier de ce nouvel équilibre global.

La nation russe face aux défis de la mondialisation : un appel à l’unité et à la résilience

Largement suivi par les médias internationaux, le discours du 19 décembre a souligné l’importance de l’unité nationale pour répondre aux défis actuels de la Russie, appelant à une mobilisation collective des citoyens pour défendre les intérêts nationaux face aux pressions occidentales. Selon Poutine, les tentatives occidentales d’exploiter les divisions internes et de promouvoir les mouvements séparatistes constituent une menace directe à la souveraineté et à l’intégrité territoriale russe. Critiquant la volonté de l’Occident d’imposer ses valeurs sans considération pour l’histoire et la culture russes, Poutine a qualifié ces actions de néocolonialisme. En réponse, la Russie préconise une approche respectueuse de la diversité culturelle et de la souveraineté nationale, tout en restant ouverte au dialogue et à la coopération internationale. Cette vision est perçue – non pas par la minorité occidentale mais par la majorité planétaire – comme plus équitable et respectueuse des droits et intérêts de chaque nation.

De ce qui précède, nous pouvons déduire que le discours 19 décembre 2024 sonne comme un glas pour l’Occident, dont l’hégémonie impériale est en train de s’effondrer sous le poids de ses propres contradictions. La Russie, quant à elle, se dresse comme un bastion de résistance contre la domination occidentale, défendant ses intérêts et ses valeurs face à la menace impérialiste.

On peut dire que le discours annuel de Poutine sur l’État russe du 19 décembre 2024 est assimilable à une leçon inaugurale de l’effilochage de l’Empire du mensonge, Occident.

source : New Eastern Outlook

