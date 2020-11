Présidentielle américaine : Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, Géorgie… Le point sur les recours de Donald Trump

Le combat du président américainse poursuit, alors que plusieurs Etats-clés doivent valider leurs résultats d’ici une semaine

L’heure tourne, et les espoirs s’amenuisent pour Donald Trump. Alors que de nombreux Etats doivent certifier les résultats de la présidentielle du 3 novembre dans les prochains jours, le président américain joue sa survie. Mardi, il a enregistré un revers majeur dans le Michigan, avec la certification des résultats de Detroit, et son avocat Rudy Giuliani est loin d’avoir brillé devant un juge de Pennsylvanie.

Michigan : Les résultats de Detroit certifiés

Le président américain a bien cru tenir une victoire qui aurait relancé le suspense dans le Michigan. Dans l’après-midi, une commission de Wayne County (principalement la ville de Detroit) a, dans un premier temps, refusé de certifier les résultats du scrutin, avec l’opposition de deux responsables républicains. En début de soirée, Donald Trump s’en réjouit sur Twitter : « Wow ! Le Michigan vient de refuser de certifier les résultats de l’élection. Avoir du courage est une chose merveilleuse. Les USA sont fiers ! »

Wow! Michigan just refused to certify the election results! Having courage is a beautiful thing. The USA stands proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020