Après son acquittement par la Cour criminelle du Tribunal de première instance de Dixinn de Conakry à travers le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara , le 31 juillet dernier , nous apprenons par Aconakry live que le capitaine Cécé Raphaël Haba, Garde du corps de Toumba Diakité a recouvré sa liberté ce mardi 06 août 2024 aux environs de 16 heures selon son avocat Me Kemoko Malick Diakité. Et demande que les autorités de transition guinéenne après 14 ans de sa détention à la maison centrale de Conakry, lui dédommager.

Le capitaine Cécé Raphaël Haba, Garde du corps de Toumba Diakité a pu regagner son domicile ce lundi 7 août 2024 après avoir été acquitté le 31 juillet dernier, selon les dires de son Conseil , nous rapporte Aconakry live son maintien à la maison centrale était lié aux événements du 03 décembre 2009 en lien avec la tentative d’assassinat du capitaine Moussa Dadis Camara. Et qu’il était en train de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de son client qui a d’ailleurs bénéficié d’une mise en liberté même par rapport aux événements du 03 décembre.

Selon notre consœur Salimatou BALDE de VisionGuinee.Info qui a pu le rencontrer ce mercredi 7 août 2024, a lancé un appel à l’endroit des autorités. «Je me suis privé de tout, j’ai accepté toutes les souffrances pendant tout le temps que j’ai fait en prison. J’ai accepté des humiliations. Que les autorités pensent à moi. Avec la patience que j’ai eue, pensez à moi, à ma femme et comment me dédommager dans la paix, l’harmonie, le respect » dira le capitaine Cécé Raphaël Haba avant d’ajouter « J’ai été acquitté, déclaré non coupable, je demande aux autorités de penser à moi, je tends ma main aux ‘’ONG, aux Nations Unies, à l’opinion internationale et à tous ceux qui peuvent me soutenir pour me rétablir dans mes droits »

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

