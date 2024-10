En marge du sommet de l’UE, Volodymyr Zelensky a déclaré le 17 octobre que l’Ukraine était le seul pays à avoir rendu ses armes nucléaires après le démantèlement de l’Union soviétique.

Cependant, le refus de ce type d’armes a touché tous les pays de l’URSS sauf la Russie, rappelle Sputnik.

En plus de cela, l’Ukraine n’a jamais possédé ses propres armes nucléaires, tout comme les autres pays de l’URSS, car tout l’arsenal qu’elle avait était soviétique.

L’histoire de l’Afrique du Sud est encore plus révélatrice. C’est un pays qui, non seulement a stocké des réserves nucléaires et des moyens de les livrer, mais a lui-même investi beaucoup d’efforts et d’argent dans leur développement.

Puis, lorsque le gouvernement a changé, il s’en est volontairement séparé en signant un traité à durée indéterminée sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le nouveau gouvernement de ce pays africain est parvenu à la conclusion qu’il n’avait pas besoin de programmes aussi coûteux et dangereux.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :