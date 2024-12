Quatre fonctionnaires français accusés d’espionnage et détenus depuis plus d’un an au Burkina Faso ont été libérés grâce à la médiation du roi du Maroc, Mohamed VI. A travers un appel téléphonique, le président français, Emmanuel Macron, a remercié le souverain chérifien pour la réussite de la médiation, qui a permis leur libération.

Accusés d’espionnage et détenus au Burkina Faso depuis plus d’un an, quatre fonctionnaires français ont recouvré leur liberté grâce à la médiation du roi du Maroc, Mohamed VI. C’est qu’a annoncé l’Elysée, la présidence française, qui indique que le président Emmanuel Macron, à travers un appel téléphonique, a remercié le souverain chérifien pour la réussite de la médiation, qui a permis leur libération. Pour rappel, les relations entre la France et le Burkina Faso sont très tendues depuis le coup d’Etat perpétré par le capitaine Ibrahim Traoré.

La libération des quatre ressortissants français témoigne de l’influence internationale du Maroc sous le leadership du Souverain. Puisque la médiation marocaine est intervenue après celle du Togo, qui a avait été d’abord commis par la France. C’est face à l’échec de la médiation togolaise que Paris s’est retourné vers le Maroc et son Roi. Grâce à l’implication personnelle du souverain du royaume chérifien, les quatre fonctionnaires français ont recouvré leur liberté.

De par cette médiation éminemment humanitaire, le Maroc joue dans la cour des grands grâce à la crédibilité dont jouit le ROI dans le concert des nations et auprès du Burkina et de la France. Elle vient rappeler, si besoin en était, l’excellence des relations du Royaume du Maroc avec la France et le peuple français. Cet acte vient illustrer l’excellence des relations liant le roi Mohamed VI au Président burkinabé et aux bonnes relations de longue date unissant le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso.

Alamine Wangara

