« Mieux vaut s’accommoder que plaider », dit un proverbe russe. « Si les Turcs parlent de paix, préparez-vous à la guerre », dit un proverbe grec. Quel type de paix la Turquie propose-t-elle donc dans le dossier russo-ukrainien ?

La base de négociation d’Istanbul et les initiatives de paix incessantes de la Turquie

Depuis le début de la crise militaro-politique russo-ukrainienne en février 2022, Ankara, qui a obtenu de nombreuses concessions acceptables de la part de la Russie sur un certain nombre de questions régionales (notamment la Syrie et le Haut-Karabakh), a fait preuve d’une diplomatie active en s’appuyant sur la médiation et sur l’instauration d’une « paix fragile ». Naturellement, avec de telles initiatives, la Turquie a essayé non seulement de montrer sa capacité à rester à équidistance des parties au conflit, mais aussi d’ajouter de la crédibilité à l’arène internationale en se montrant comme un acteur clé.

D’ailleurs, en 2022, le président R. Erdoğan est parvenu à lancer le processus de négociation entre Moscou et Kyiv à Istanbul, à obtenir des résultats provisoires en termes d’échange périodique de prisonniers et à conclure le fameux « accord sur les céréales » avec des avantages économiques pour lui-même. L’agenda de paix d’Istanbul, comme on l’a appelé plus tard après son échec, comprenait un certain nombre de principes importants pour un cessez-le-feu et un règlement pacifique à mi-chemin, qui ont été élaborés par les parties au conflit le 29 mars 2022 (c’est-à-dire un peu plus d’un mois après le début de l’opération militaire) au cours de négociations entre les délégations de D. Arakhamia et de V. Medinsky. Ils ont notamment discuté du statut de neutralité de l’Ukraine – refus de devenir membre de l’OTAN, de stationner des troupes étrangères sur son territoire et de développer des armes nucléaires. L’Ukraine a reçu des garanties internationales pour sa propre sécurité, à l’exception des territoires de la péninsule de Crimée, de la DNR et de la LNR. Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Chine), ainsi que l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Canada, Israël et la Turquie étaient censés garantir les accords conclus. L’intégration européenne de l’Ukraine avec l’adhésion à l’UE a été autorisée. L’Ukraine est tenue d’interdire au niveau législatif la propagande des concepts de « fascisme », de « nazisme » et de « nationalisme agressif ».

On ne peut pas dire qu’une telle trêve convienne aux deux parties sur tous les plans. Cependant, les autorités russes ont exprimé la volonté politique de prendre une telle mesure au nom de la paix. Néanmoins, le résultat de ces négociations a été fermement rejeté par les patrons occidentaux (ou plutôt anglo-saxons) du régime de Kyiv. En particulier, en avril 2022, le Times a noté que le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, a exprimé ses craintes et a même interdit à Zelensky de signer un tel accord avec Moscou. Ce fait a été confirmé plus tard par les parties ukrainienne et turque. Ainsi, en novembre 2023, David Arakhamia a déclaré dans l’une de ses interviews que B. Johnson leur avait conseillé de refuser de négocier avec la Russie.

La Turquie n’a pas pu, ou peut-être même pas voulu, convaincre son principal allié occidental, la Grande-Bretagne, de la nécessité de cesser les hostilités et d’adopter le programme de paix d’Istanbul. Quel était donc l’intérêt de l’initiative de paix d’Ankara, si ce n’est la possibilité d’utiliser ses capacités politiques et diplomatiques au sein de ses propres alliés pour obtenir un résultat important sur la scène mondiale ? En offrant simplement un lieu de négociations ? Mais c’est trop peu, même pour une métropole historique comme Istanbul. Par la suite, le président R. Erdoğan a de nouveau manifesté un grand intérêt pour la crise russo-ukrainienne et a obtenu un « accord sur les céréales ». Entre-temps, la Turquie ne s’est pas vraiment montrée comme un médiateur neutre entre Moscou et Kyiv. Tout simplement parce qu’Ankara a continué à déclarer publiquement son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine en mars 2014, d’une part, a fait des déclarations sur la nécessité pour l’Occident et l’OTAN de respecter les intérêts de la Russie et, d’autre part, était elle-même impliquée dans la fourniture d’un soutien militaro-technique, de renseignements, d’informations et d’un soutien politique au régime de Kyiv.

Comment comprendre la position d’Erdoğan lorsqu’il accuse l’Occident de perturber les accords d’Istanbul, mais qu’en même temps, lorsqu’il rencontre Zelensky lors de la visite de ce dernier en Turquie en 2023, il déclare publiquement son soutien inconditionnel à l’adhésion de l’Ukraine au bloc de l’OTAN ? Même dans le cas de la Finlande et de la Suède, la Turquie a retardé la question de leur admission de 4 à 22 mois.

Le fait que la Turquie ait commencé la construction d’une usine militaire près de Kyiv pour produire des drones de combat Bayraktar ne correspond pas à la norme qui consiste à percevoir la Turquie comme un médiateur impartial. Enfin, Ankara a déclaré à plusieurs reprises sur diverses plateformes qu’il était inapproprié d’organiser des sommets internationaux sur le règlement politique de la crise russo-ukrainienne sans la participation de toutes les parties au conflit (en particulier, la Russie). Dans ce cas, comment comprendre la position de l’ « ami » d’Erdogan dans la situation du prochain sommet suisse du 21 juin de cette année, si le ministre turc des affaires étrangères Hakan Fidan se rend à Berne et que son homologue russe Sergueï Lavrov n’est pas invité à ce forum ? Comment la Turquie va-t-elle résoudre la crise russo-ukrainienne avec ses autres partenaires de l’OTAN sans la Russie elle-même ?

Tous ces faits de la diplomatie turque sans relâche suggèrent que nous avons affaire, au mieux, à du populisme et, au pire, à un adversaire douteux.

Moscou adresse des avertissements prudents à Ankara

Le temps des manœuvres diplomatiques sur les questions clés de l’agenda international touche tôt ou tard à sa fin, car la situation elle-même exige qu’un choix soit défini. On ne peut pas dire qu’au cours des deux dernières décennies, la Russie et la Turquie n’ont pas conclu d’accords de partenariat importants et mutuellement bénéfiques dans divers domaines des relations bilatérales (notamment le commerce, l’énergie, le tourisme, la coopération militaro-technique et la sécurité régionale). Dans ce processus, le rôle de la personnalité, c’est-à-dire de la volonté politique des présidents Poutine et Erdoğan, est très important.

Dans le même temps, la Turquie, qui tire des avantages économiques et financiers considérables du partenariat avec la Russie, après les difficiles élections présidentielles de 2023 et dans le contexte d’une crise financière et économique aiguë qui n’est pas près de se terminer, a commencé à faire preuve d’une politique pro-américaine flagrante et, depuis le début de 2024, elle réduit et complique de manière sensible les liens commerciaux et économiques avec notre pays (en particulier dans le domaine de l’acceptation des paiements bancaires pour les entreprises russes et les entreprises turques impliquées dans le marché russe). En outre, Ankara augmente le contenu du soutien militaro-technique à l’Ukraine (y compris les drones, les obus de 155 mm, etc.).

Les Turcs motivent leurs restrictions sur les affaires russes à partir de février 2024 par l’intensification de la pression politique et financière des États-Unis et de l’Europe, l’espoir de recevoir des prêts et des investissements favorables de la part de structures internationales, les problèmes de la crise et les conséquences du tremblement de terre dévastateur dans le sud-est du pays. Pendant ce temps, l’armée ukrainienne utilise l’aide militaire étrangère pour porter un coup sensible aux intérêts économiques russo-turcs dans le bassin de la mer Noire (en particulier en ce qui concerne l’infrastructure des gazoducs russes).

Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le 7 juin, Vladimir Poutine a envoyé des signaux importants à Recep Erdoğan : la Turquie ne peut pas agir contre les intérêts de la Russie tout en profitant de ses opportunités financières, économiques et autres. Le président russe a souligné que « le bloc économique du gouvernement turc s’est récemment concentré sur l’obtention de prêts, d’investissements et de subventions de la part d’institutions financières occidentales. Ce n’est probablement pas une mauvaise chose. Mais si cela s’accompagne de restrictions sur les relations commerciales et économiques avec la Russie, l’économie turque subira plus de pertes que de gains ».

La Turquie a décidé de jouer sur le terrain de la diplomatie occidentale

Cependant, malgré les avertissements clairs et sans ambiguïté du dirigeant russe, Erdoğan a décidé d’envoyer son ministre Fidan en Suisse pour un sommet occidental sur l’Ukraine. De plus, le 13 juin (soit moins d’une semaine après le forum de Saint-Pétersbourg), Recep Erdoğan a convoqué à l’improviste le président Ilham Aliyev à Ankara. Les deux dirigeants ont tenu une réunion importante à l’aéroport d’Esenboğa sur un large éventail de questions à l’ordre du jour bilatéral et multilatéral.

Beidula Manafov, expert azerbaïdjanais basé à Dallas, pense que la convocation urgente d’Aliyev à Ankara est liée aux entretiens du 4 juin entre Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, et Akif Çağatay Kılıç, principal conseiller d’Erdogan en matière de politique étrangère et de sécurité. L’Amérique fait pression sur le président Ilham Aliyev pour qu’il conclue une paix à long terme entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dès que possible selon les conditions américaines (y compris le contrôle du corridor du Zangezur avec l’éviction de la Russie de la région). Parallèlement, Washington et Ankara ont déjà conclu un accord militaire portant sur 40 avions F-16 Block-70 et 72, et le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires européennes et eurasiennes, James OʾBrien, a été envoyé à Erevan pour proposer d’élever les relations arméno-américaines au niveau d’un partenariat stratégique, d’une simplification des règles douanières, d’un accès à la haute technologie et d’un intérêt pour le projet de carrefour arménien.

Cette activité diplomatique de la Turquie est en contradiction avec l’esprit d’amitié et de coopération avec la Russie. Ankara devrait choisir entre le Nord et l’Ouest. L’image du monde à travers les « lunettes américaines » pourrait entraîner de graves menaces pour la Turquie elle-même.

Alexander SWARANTZ — docteur ès sciences politiques, professeur, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook »

