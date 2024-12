Dans la même journée du 18 décembre, les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc, ont accueilli coup sur coup, des positions fortes du Chili et de Malte, soutenant l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement ce différend régional artificiel autour de la marocanité du Sahara.

Le Chili, dont le Ministre des Affaires étrangères effectue une visite de travail au Maroc et rencontre son homologue Nasser Bourita, s’est positionné clairement en faveur d’une solution politique « dans le cadre de l’initiative (d’autonomie) présentée par le Maroc aux Nations Unies en 2007 ». Le Ministre des Relations Extérieures de la République du Chili a réitéré, ce mercredi, « le soutien constant du Chili au processus mené par les Nations Unies en vue d’une solution juste, pragmatique, durable, réaliste, viable, définitive et mutuellement acceptable à la Question du Sahara occidental, dans le cadre de l’initiative présentée par le Maroc aux Nations Unies en avril 2007 ».

De son côté, Malte avec lequel le Maroc fête 50 ans de relations diplomatique, a acté un Communiqué conjoint entre les deux Ministres des affaires étrangères, dans lequel Malte considère le Plan d’Autonomie comme une « bonne base » pour une résolution définitive. Malte considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme « une bonne base pour une résolution définitive ». Ce renforcement de position a été acté dans un Communiqué conjoint sanctionnant la rencontre par visioconférence, ce jour 18 décembre 2024, entre M. Ian Borg, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et du Tourisme de Malte, et le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Malte rejoint ainsi la vingtaine de pays membres de l’Union européenne, dans cette position favorable à l’initiative marocaine d’autonomie.

La dynamique internationale impulsée par Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc en faveur de l’autonomie dans le cadre de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, a pris une envergure mondiale, avec plus de 115 pays de toutes les régions et tous les continents : Afrique, Monde arabe, Europe, Amériques, Asie.

Commentaires via Facebook :