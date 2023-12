Sénégal: Les Diamants de la discorde, Me Moussa Diop a-t-il du béton en main?

Une nouvelle page s’ouvre dans le landerneau politique sénégalais. Un gros pavé dans la mare. Une affaire de “transactions” d’exploration et d’exploitation autour d’une mine de diamants, suite à des courriers officiels, indexant le Président Macky SALL et l’homme d’affaires français Jean Claude MIMRAN d’une part et entre ce dernier et l’ancien ministre sénégalais des mines, candidat à la présidentielle de février 2024, Aly Ngouille NDIAYE, révélée par l’avocat au barreau de Paris, ex-allié du Chef de l’État et candidat aux joutes 2024, Me Moussa DIOP, en garde à vue depuis ce mardi.

Diamants de la honte ? Ou simple pétard mouillé ? Une grosse révélation de maitre Moussa Diop, l’ancien directeur de la société nationale sénégalaise Dakar DEM DIKK, ancien allié du Président Macky Sall fait exploser la toile et les choux gras des médias sénégalais. L’avocat n’a rien laissé fuité jusque là, il a brandi des documents confidentiels, dont les contenus révèlent une série de négociations de Dakar à Georges 5 de Paris en passant par Genève (Suisse) entre des hauts dignitaires dont le Président Macky Sall, l’ancien ministre sénégalais des mines Aly Ngouille NDIAYE, le milliardaire industriel français Jean-Claude Mimran et son homme de main, Mamadou Diagna Ndiaye et proche collaborateur du Chef de l’État.

Dans ce présumé « scandale de corruption » et d’exploitation, il est fait état de documents couvrant la période du 1er décembre 2016 au 8 février 2018. L’ancien allié du Président de la République lors de son face à face avec la presse fait état de plusieurs correspondances partagées entre le Président de la République, Aly Ngouille Ndiaye, Diagna Ndiaye et Jean- Claude Mimran. Cependant, il n’a jamais évoqué le fait de disposer de documents officiels sur l’effectivité de contrats d’exploration minière ou encore une quelconque existence de mine de Diamant au Sénégal, en cours d’exploitation.

Après sa fameuse sortie, il n’a pas fallu du temps aux autorités judiciaires par le biais de la sûreté urbaine pour lui servir une convocation. Le candidat à la présidentielle sénégalaise de février 2024, Me Moussa Diop a été placé en garde a vue le mardi 12 décembre. L’ex- Directeur Général de Dakar DEM DIKK (société publique de transport ) est poursuivi pour » actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles ».

Une arrestation qui en dit plus dans cette histoire de contrats nébuleux d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal. Lors de sa conférence de presse, l’avocat affirme détenir en sa possession des lettres de correspondances et une autorisation d’exploration signés des mains du Président Macky Sall et ce, depuis décembre 2016. Contrairement à ce qui a été relaté sur la toile.

Même si les principaux concernés ont démenti chacun de son coté les propos de Me Moussa Diop, notamment Aly Ngouille Ndiaye, l’ancien ministre des Mines et des Énergies qui a précisé qu’ il n’était pas en fonction à la date visée. » Idem pour le groupe Mimran qui a démenti la véracité des documents.

Maitre Moussa Diop est-il l’homme à abattre ?

Cette histoire suscite une foire de questionnements sur la véracité des allégations soutenues par l’avocat Me Moussa Diop. Ce gros ‘’os’’ à croquer pour la presse sénégalaise, friande de scandales est devenu une patate chaude dans les mains de nos dirigeants. Est-ce à dire que la robe noire n’est plus convoitée dans l’autre camp ou c’est le fait qu’il ait cité le Président de la République dans cette affaire d’exploration et d’exploitation minière?

L’affaire des diamants sur lequel s’épanche Me Moussa Diop a fait couler beaucoup d’encre. Depuis son limogeage à la tête de la direction de Dakar DEM Dikk, l’avocat fait de la veille sur la bonne gouvernance des ressources de l’État du Sénégal, son cheval de bataille. Plusieurs sorties ont été notées dans la presse, mais cette affaire est la goutte d’eau de trop qui a fait déborder le vase. Il a fallu que le nom du Président Sall soit cité dans cette « nébuleuse » pour que l’avocat inscrit au barreau de Paris soit interpellé illico presto. Aujourd’hui, Me Moussa Diop a soulevé plusieurs dossiers notamment celui du contrat d’achat d’armes par l’État du Sénégal avec un coût de 45 milliards. Une interpellation qui en cache beaucoup à en croire le déroulement des événements. Y a-t-il anguille sous roche ? En tout cas, ce nouveau dossier impliquerait le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, l’homme d’affaires Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a brandi une plainte contre le candidat à la candidature de la présidentielle du 25 février prochain. Devant les enquêteurs, Me Moussa Diop persiste et confirme sa déclaration. Il a remis aux enquêteurs des documents qui seraient les preuves de ses dires. Quant à l’authenticité des papiers, il dégage sa responsabilité et dit garder en secret ses sources. En attendant d’être fixé sur son sort, il reste en garde à vue.

Par Safiatou Coly ( Confidentiel Afrique) et Ramatoulaye Diouf

Commentaires via Facebook :