– Des heurts ont opposé manifestants aux forces de l’ordre à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison.

Neuf personnes ont perdu la vie suite à des heurts entre forces de défense et de sécurité et des manifestants à Dakar et Ziguinchor (sud du Sénégal) a annoncé, jeudi, le ministre sénégalais de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.

Diome s’exprimait en conférence de presse tenue jeudi soir pour faire le point sur les événements tragiques de la journée.

” Nous avons constaté avec regret des violences ayant entrainé des destructions de biens publics et privés; malheureusement 9 décès ont été enregistrés à Dakar et Ziguinchor», a indiqué Diome sans donner plus de détails.

Diome est par ailleurs revenu sur les difficultés d’accéder aux réseaux sociaux constatées par les populations depuis la fin de la journée.

” Pour des mesures de sécurité, l’État du Sénégal a pris la décision de suspendre certaines applications où sont véhiculés des messages haineux”, a-t-il expliqué.

Des centaines de manifestants ont investi, jeudi, les rues sénégalaises à la suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko prononcé en début de journée par la chambre criminelle du tribunal de Dakar.

Sonko, leader du parti “Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité” (Pastef) a été condamné à deux ans de prison ferme ; ce qui compromet ses chances de participer à la présidentielle de février 2024 pour laquelle il s’était porté candidat.

Le bureau politique du Pastef a réagi à cette condamnation en appelant ses sympathisants à la mobilisation.

« Peuple sénégalais, arrêtez toute activité et descendez dans la rue pour faire face aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Macky Sall jusqu’à son départ de la tête de l’Etat », a lancé le parti dirigé par Sonko dans un communiqué.

« Ce verdict sur commande est l’ultime étape du complot ourdi par Macky Sall et ses sbires à l’encontre du principal opposant de ce pays Ousmane Sonko », a mis en exergue le bureau politique pour motiver l’appel à la mobilisation.

Des heurts ont ainsi éclaté dans plusieurs localités du pays.

La coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY), a de son côté salué un verdict rendu par « une justice qui fait preuve de liberté et d’indépendance »

« Benno Bokk Yakaar met solennellement en garde ceux qui seraient tentés de troubler la quiétude des citoyens et de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens », a relevé la coalition présidentielle dans son communiqué.

Jusqu’en début de soirée des affrontements étaient encore en cours dans plusieurs zones du pays. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés dans les différents foyers de tension à travers le pays.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

