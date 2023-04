Si l’Afrique prend son destin en main, les flux migratoires peuvent s’inverser, selon un expert

“La migration irrégulière maghrébine et subsaharienne vers l’étranger traduisent l’existence d’écarts de développement et d’intégration socio-économique entre les régions attractives du littoral et des grandes villes d’un côté, et les régions répulsives de l’intérieur et du Sud de l’autre”, affirme à Radio Sputnik Afrique Hassen Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l’Université de Sousse et président de l’ONG Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile.