Les relations internationales sont actuellement en pleine restructuration : le poids et l’influence des puissances occidentales, les États-Unis en tête, sont en train de diminuer et les positions de ceux que l’on appelle habituellement les pays du Sud global se renforcent. Il est tout à fait remarquable que, malgré l’évidence de ces phénomènes, ils commencent peu à peu à être acceptés par des États qui auparavant résistaient à les reconnaître.

Le 25 janvier 2022, le journal d’opposition israélien Haaretz (qui s’oppose depuis plusieurs années au gouvernement Netanyahu) a publié un article intitulé « La crise ukrainienne pourrait changer à jamais la place de l’Amérique sur la scène mondiale », qui critique la ligne de Washington, principalement en politique étrangère, et l’inefficacité de ses actions en utilisant les exemples de l’Irak et de l’Afghanistan.

L’auteur conclut que seul le président russe sait « quelle sera la prochaine étape » : cette crise ne concerne pas seulement l’Ukraine, mais quelque chose de plus vaste et de plus vaste. L’auteur estime que la Chine et la Russie s’opposent au concept américain d’unipolarité et de gouvernance mondiale centrée sur Washington. Il suggère que les États-Unis imposent les idées occidentales de démocratie et de soi-disant droits de l’homme dans le but de fixer l’ordre du jour, d’établir les règles, de servir d’arbitre ultime et de dominer le système international.

L’article indique que si la crise ukrainienne est considérée dans un contexte mondial plus large, elle est susceptible d’être résolue en faveur de la Russie, « surtout compte tenu de la réputation de Poutine en tant que génie stratégique et homme d’État avisé ».

Il convient de rappeler que cet article a été écrit avant le 24 février, c’est-à-dire avant l’opération militaire spéciale, et l’auteur soutient qu’en cas de conflit, Poutine « devra payer un prix politique ».

La proposition de paix de Poutine est le scénario le plus réaliste

Le 13 août 2024, le New York Times a publié un article d’Anastasia Edel , qui souligne que la récente proposition de paix de Poutine est « en fait le scénario le plus réaliste de la manière dont cette guerre va se dérouler. Des voix allant des partisans du Kremlin aux lauréats du prix Nobel et même au pape sont en faveur d’une paix qui donnera à M. Poutine ce qu’il veut ».

La principale conclusion de cet article, dont nous parlons depuis un certain temps, est tout à fait remarquable : la position de l’Occident, et surtout des États-Unis, s’affaiblit et son influence décline. L’auteur l’exprime ainsi : « L’Amérique a perdu sa place de rempart de l’Occident capable de garantir protection et paix à ses alliés… Cette année, son dysfonctionnement politique a retardé l’aide essentielle et a perturbé l’opinion publique américaine quant à l’urgence de l’aide à l’Ukraine : l’Amérique a échoué au test de leadership ».

Comme le pense l’auteur de l’article, le temps nous dira quelle sera la gravité des conséquences sécuritaires et économiques de la crise ukrainienne, mais une chose est claire désormais : une petite guerre loin des frontières des États-Unis a changé le monde et diminué la place des États-Unis dans celui-ci.

Anastasia Edel choisit un langage doux, mais il est clair que le soutien financier et militaire de l’Occident à l’Ukraine est non seulement contreproductif, mais peut porter aux États-Unis et à leurs satellites un coup dont ils ne se remettront pas de sitôt.

Vladimir MASHIN, docteur en histoire, observateur politique, notamment pour « New Eastern Outlook »

