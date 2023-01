Tchad: 20 morts dans la collision entre un car et un camion

“Selon les premiers éléments de l’enquête, les causes identifiées sont le non-respect des règles de sécurité routière en cas de panne d’un véhicule, l’excès de vitesse (…), la fatigue et l’imprudence du chauffeur” du car, assure le ministère.

Dix-huit personne sont décédées sur place et deux à l’hôpital d’Abéché, la troisième ville du pays, où les blessés avaient été transportés.

Les accidents mortels impliquant notamment des cars souvent surchargés et roulant à grande vitesse sont relativement fréquents sur les routes du Tchad. Le 28 février 2022, 33 personnes avaient été tuées et 54 blessées dans la collision entre deux cars, en pleine nuit et sur la même route N’Djamena-Abéché, là aussi non loin d’Oum-Hadjer.