Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a réagi aux critiques publiques de son frère, le général Adam Idriss Deby, exilé depuis une décennie. Mahamat a rappelé que leur père, le défunt Maréchal Idriss Deby Itno, l’avait nommé à un poste stratégique en 2014, à la tête de la DGSSIE, alors qu’Adam occupait un poste subordonné. Cette nomination aurait suscité le départ d’Adam. Selon Mahamat, cette rivalité familiale est alimentée par l’orgueil et la jalousie d’Adam, qui tenterait désormais de légitimer ses griefs personnels en les présentant comme des luttes pour le peuple tchadien. Il qualifie les déclarations de son frère de tentatives de déstabilisation, enracinées dans des rancunes personnelles.

De son côté, Adam Idriss Deby dénonce la gouvernance de Mahamat, qu’il accuse d’imposer un régime autoritaire et de plonger le pays dans une crise sociale et économique. Il estime aussi qu’il est à l’origine de l’effondrement des institutions et de la paralysie économique et appelle à sa démission pure et simple. « Mahamat est devenu le chaos ! Et quel chaos ? Le chaos de la peur permanente et de la force prête à frapper quiconque ose contester la moindre part de son autorité. La ruine du peu d’institutions que nous avons et de l’économie naissante d’un peuple saignant de la guerre perpétuelle », a-t-il déclaré. Adam pointe une politique répressive qui laisse les citoyens pris entre la peur d’une guerre civile et la soumission à un régime sans pitié.

Source: https://lanouvelletribune.info/

