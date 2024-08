L’enquête avance, mais des zones d’ombre subsistent. Le FBI a fait le point sur ses investigations sur la tentative d’assassinat de Donald Trump ce mercredi 28 août, notamment concernant les motivations et la préparation de l’auteur.

Le 13 juillet, l’ex-président américain a été blessé à l’oreille par des tirs qui ont fait un mort et deux blessés dans l’assistance d’un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie (nord-est). L’auteur des tirs, un homme âgé de 20 ans nommé Thomas Matthew Crooks, a été tué par un tireur d’élite des services secrets américains.

Des recherches en ligne éloquentes

L’agent Kevin Rojek, qui dirige l’enquête sur cette tentative d’assassinat, a expliqué que l’analyse de l’historique des recherches Internet de Thomas Crooks a “fourni des informations précieuses sur son état d’esprit, mais pas de motif définitif” pour son geste, selon des propos publiés par le FBI.

Entre avril et juillet, il effectue des recherches sur les événements de campagne de Donald Trump, mais aussi sur ceux de son rival démocrate à l’époque, Joe Biden. Au cours des 30 jours précédant l’attaque, Thomas Crooks réalise plus de 60 recherches liées à Joe Biden et à Donald Trump, selon le FBI. Le 5 juillet, il cherche notamment les dates des conventions démocrate et républicaine.

Le 6 juillet, soit une semaine avant les faits, il s’inscrit au meeting de Donald Trump et tape des questions éloquentes sur son moteur de recherche. Par exemple, “quelle était la distance entre Oswald et Kennedy?” (Lee Harvey Oswald est l’homme qui a tué le président américain John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963, NDLR), ou “d’où Trump parlera-t-il au Butler Farm Show”.

Il se penche également sur l’arme qu’il utilisera pour commettre son attaque. Dès 2019, il s’est intéressé à la manière de fabriquer un engin explosif. Il a finalement opté pour un fusil, dont le FBI a publié des photos mercredi.

Pas de complices identifiés

Selon les éléments récoltés par le FBI, Thomas Crooks semble avoir préparé seul sa tentative d’assassinat. “À l’heure actuelle”, le FBI n’a pas identifié “de co-conspirateurs ou d’associés de Crooks ayant eu connaissance de l’attaque”, a déclaré Robert Wells, le directeur adjoint exécutif de la Direction de la sécurité nationale du FBI, dans un propos introductif.

“Et je tiens à être clair: nous n’avons vu aucune indication suggérant que Crooks était dirigé par une entité étrangère pour mener l’attaque”, a-t-il poursuivi.

Les idées ayant motivé son passage à l’acte restent peu claires. Le FBI lui prête “un mélange d’idéologies”, selon des propos de l’agent Kevin Rojek cités par CNN. “Je dirais que nous ne voyons pas d’idéologie définitive associée à notre sujet, qu’elle soit de gauche ou de droite”, a-t-il déclaré, répondant aux questions des journalistes.

Source: BFMTV.com

Commentaires via Facebook :